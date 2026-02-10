股債合奏靈活配置 打造市場節奏的多重收益策略

全球股市開年走勢凌厲，但隨市場不確定性升高，近期開始出現震盪。法人表示，在寬鬆政策與結構性成長動能支撐下，經濟仍維持溫和擴張步調；加上AI應用加速落地、多數央行利率已接近中性區間，在雜音偏多的環境中，建議投資人可透過組合基金達到攻守兼備，強化整體投資韌性。

目前的市場環境如同一場合唱演出，經濟旋律持續推進，而股市與債市各自演奏不同聲部，展現不同節奏與強弱。要完成一場精彩演出，並非依靠單一聲部獨奏。瀚亞多重收益優化組合基金結合股票與債券，透過靈活資產配置，共同譜出具穿透力的投資樂章。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，在全球匯率波動、資金流向分散與市場快速輪動的環境下，基金透過主動式資產配置，動態調整投資比例、區域與風險曝險程度，使各類資產能在不同市場階段中發揮協同效果。

瀚亞投信指出，投資等級債如同合唱團中穩定音場的低音部，在投資組合中扮演核心防禦角色。回顧歷史經驗，高評等投資等級債在升息循環告一段落後的階段，平均表現往往優於美國公債與非投資等級債。瀚亞多重收益優化組合基金以評等較高的投資等級債為主要核心之一，替後續資產布局奠定穩健基礎。

若債券是整首樂曲的根基，那大型股便是引領旋律的高音部。在AI應用持續擴展、企業資本支出改善，以及政策面提供支撐的背景下，具規模優勢、財務穩健且產業領導地位明確的大型企業，更有能力把握中長期成長趨勢。當市場不確定性升高時，大型股因流動性佳、波動度較低、知名度高與本益比相對便宜等優勢，更易成為資金偏好的方向。因此基金配置策略聚焦大型股，使投資人得以在參與成長趨勢的同時，仍保有良好調整彈性，讓整體投資旋律清晰而富層次。

一場成功的合唱演出，不僅仰賴各聲部協調一致，更需要一位能掌握節奏與轉折的卓越指揮。面對市場波動，研究團隊即扮演此關鍵角色，讓投資組合得以隨市場環境調整，而非僅依循單一趨勢操作，展現主動管理的真正價值，打造能持續演出的投資樂章。

瀚亞多重收益優化組合基金以掌握全球多元資產報酬契機為核心，透過專業團隊主動調控股債配置，並提供多種貨幣級別供投資人選擇。建議投資人採取分批布局方式，參與全球市場行情。