快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

全球債市最新動態及展望分析 投資級債淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)

就業數據疲軟，債市多數上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，自2026年1月30日至2月4日止近一周，投資級債仍保持淨流入且力道有增溫跡象、以131.7億美元居冠；其次是非投資級債淨流入7.2億美元。

安聯投信表示，美國職位空缺數降至2020年以來最低，1月企業裁員人數年比增加逾一倍，並創2009年以來歷年同期新高。整體債市在公債殖利率走升與避險情緒激勵下，多數收漲，其中，新興市場主權債表現相對突出。

在非美市場部份，安聯投信表示，歐洲央行如預期所料維持利率不變，行長拉加德淡化歐元升值影響，再次強調通膨處於理想位置；英國央行以5比4投票結果決定維持利率不變，政策立場較市場預期更偏鴿派。行長貝利似乎認可市場對3月降息機率為50%的預期。

安聯投信表示，整體來看，投資級債走勢上揚、伴隨的資金淨流入亦大幅增加；非投資級債具韌性；新興債市則因股市波動升溫，新興貨幣小幅回落而出現波動。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，全球經濟很可能將以大致符合其潛在成長率速度持續擴張。美國仍是全球最具主導地位的經濟體；歐元區與日本成長預期將略高於潛在水準，主要受惠於擴張性財政政策支持。

目前總體經濟環境，可能為未來一年企業獲利正向成長奠定基礎，同時也提供獲取風險溢酬機會。過去幾年來，投資人面對不確定性上升，儘管政治風險仍高，但仍有理由相信，圍繞著貿易政策、關稅以及地緣政治緊張局勢部分不確定性，可能會逐步緩解。

謝佳伶表示，聚焦成長主軸布局的偏多策略不變，可以多元配置，如跨領域、多重資產方式布局，對抗驟然波動，持續參與結構行情：首先以複合資產做核心配置，對市場跟漲抗跌，兼顧收益及潛在資本利得。其次以複合債為主，搭配高評級、中短天期債券，建構收益布局，有助緩和市場波動。

謝佳伶表示，美國非投資等級債目前殖利率仍高於6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率可望繼續低於歷史平均。

新興市場 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

富坦新興國固定收益 靚

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

下一場金融風暴正在路上？避險基金玩太大 讓全球債市拉警報

債市震盪免驚！00981D穩配0.08元、年化衝9％…「這天」除息搶領高息

相關新聞

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大...

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，...

台積電盤後鉅額交易價飆1,870元

台積電盤後鉅額交易昨（9）日出現1,870.33元的歷史新天價，蓄勢挑戰1,900元關卡。

就市論勢／半導體、IC 設計 逢回布局

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

高市早苗率自民黨大勝！日股創高 專家：重塑日本未來十年經濟版圖

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在眾議院選舉中取得絕對多數席次，讓日本首相高市早苗推動政策的政治基礎更為穩固。金融業分析，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。