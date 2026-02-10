神達營收／1月2.7%、年增34.3% 法人正向看後市
神達（3706）公告1月營收為月減2.7%、年增34.3%，分析師表示，營運動能主要來自於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的需求強勁，而車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨也穩定成長。
法人機構並指出，展望神達後市，預期2026年維持穩健成長，旗下AI伺服器、機櫃與叢集產品線均已完成布局，並同步擴大北美與亞太雙集群產能，公司針對網通機櫃擴充的竹南廠產能將在本季逐步拉升，而越南廠的部分主要專注於L6層級的生產，也即將在本季開始投產。
在北美產能的部分，美國新廠預計將於今年第2~3季陸續貢獻產能，墨西哥營運也將持續擴張以滿足雲端客戶出貨需求，隨著未來產能逐漸開出，伺服器相關產品出貨放量將推動公司營收增長動能，使後續成長得以延續。
展望後市，隨著新廠產能逐漸開出有望推升後續營運增長，正面看待神達未來展望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。