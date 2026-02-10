快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

神達營收／1月2.7%、年增34.3% 法人正向看後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

神達（3706）公告1月營收為月減2.7%、年增34.3%，分析師表示，營運動能主要來自於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的需求強勁，而車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨也穩定成長。

法人機構並指出，展望神達後市，預期2026年維持穩健成長，旗下AI伺服器、機櫃與叢集產品線均已完成布局，並同步擴大北美與亞太雙集群產能，公司針對網通機櫃擴充的竹南廠產能將在本季逐步拉升，而越南廠的部分主要專注於L6層級的生產，也即將在本季開始投產。

在北美產能的部分，美國新廠預計將於今年第2~3季陸續貢獻產能，墨西哥營運也將持續擴張以滿足雲端客戶出貨需求，隨著未來產能逐漸開出，伺服器相關產品出貨放量將推動公司營收增長動能，使後續成長得以延續。

展望後市，隨著新廠產能逐漸開出有望推升後續營運增長，正面看待神達未來展望。

雲端服務 神達 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台達電營收寫最強1月 光寶141億元近四年同期最佳

神達1月營收站穩百億 同期最佳

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

謝金河點名「Blackwell機櫃贏家」反掀恐慌！網喊「冥燈發威」老AI一片綠

相關新聞

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大...

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，...

台積電盤後鉅額交易價飆1,870元

台積電盤後鉅額交易昨（9）日出現1,870.33元的歷史新天價，蓄勢挑戰1,900元關卡。

就市論勢／半導體、IC 設計 逢回布局

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

高市早苗率自民黨大勝！日股創高 專家：重塑日本未來十年經濟版圖

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在眾議院選舉中取得絕對多數席次，讓日本首相高市早苗推動政策的政治基礎更為穩固。金融業分析，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。