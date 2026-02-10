快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

全球主要區域股票基金全數淨流入 美股基金居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)

近期股市多空消息雜陳，日股則是受選舉利好。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月30日至2月4日止近一周，全球主要股票區域基金全數淨流入，

其中，美國股票基金淨流入58.3億美元居冠、全球新興市場股票基金淨流入50.73億美元次之，已開發歐洲股票基金則以42.26億美元位居第三。

針對近期盤勢，安聯投信表示，近期市場波動，主要是部分軟體企業前景可能因AI新技術出現雜音；儘管實際影響尚需評估，但由於投資人對所謂的AI贏家和輸家差異預期擴大，加上近期資金多集中於AI基礎設施，致使部分軟體企業因預期與評價面因素而承壓。

針對近期市場雜音，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，自去年ChatGPT 5.0等新型AI模型發布以來，已經留意到AI技術對傳統軟體護城河帶來挑戰，甚至開始取代過往的傳統軟體，比如在程式撰寫、流程處理、客戶服務等方面。

莊凱倫表示，隨著新型模型、AI代理人(Agent)的加速發展，影響將繼續擴大，但當中仍有部分亮點，在一般通用型軟體之外，例如，遠端執行、 AI代理人運作，反而將增加對雲端運算、通訊安全、數位認證、資訊傳輸防護、資訊安全等軟體的需求上升；其他特定領域，例如電源管理、系統整合等軟體解決方案，預計受影響亦相對較有限。

在應對政策上，莊凱倫表示，近期軟體話題進一步證明AI技術對各行各業帶來龐大影響，考量受益AI使用帶動需求增長，顯示軟體領域中仍擁有AI投資機會，策略上建議以多重資產、跨領域方式布局，在降低下檔波動風險同時，尋求以低於純股策略的波動策略來因應，掌握AI結構行情。

展望後市，莊凱倫表示，隨著美國總統川普掀起的地緣政治緊張局勢告一段落，投資者重新將注意力轉回企業財報和貨幣政策，美國聯準會如預期按兵不動，主席鮑爾稱美國經濟前景改善 ，政策上沒有預設立場，將觀察後續數據決定下一步行動。

AI 軟體 美國聯準會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／傳黃蜂與騎士展開交易談判 盼讓「鮑爾兄弟」連線出擊

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

NBA／騎士國王交易腳步仍未停 美媒分析這幾人將被打包出清

川普提名華許任Fed主席 觀察人士：若鮑爾留任理事恐稀釋影響力

相關新聞

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大...

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，...

台積電盤後鉅額交易價飆1,870元

台積電盤後鉅額交易昨（9）日出現1,870.33元的歷史新天價，蓄勢挑戰1,900元關卡。

就市論勢／半導體、IC 設計 逢回布局

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

高市早苗率自民黨大勝！日股創高 專家：重塑日本未來十年經濟版圖

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在眾議院選舉中取得絕對多數席次，讓日本首相高市早苗推動政策的政治基礎更為穩固。金融業分析，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。