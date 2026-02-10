全球主要區域股票基金全數淨流入 美股基金居冠

近期股市多空消息雜陳，日股則是受選舉利好。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月30日至2月4日止近一周，全球主要股票區域基金全數淨流入，

其中，美國股票基金淨流入58.3億美元居冠、全球新興市場股票基金淨流入50.73億美元次之，已開發歐洲股票基金則以42.26億美元位居第三。

針對近期盤勢，安聯投信表示，近期市場波動，主要是部分軟體企業前景可能因AI新技術出現雜音；儘管實際影響尚需評估，但由於投資人對所謂的AI贏家和輸家差異預期擴大，加上近期資金多集中於AI基礎設施，致使部分軟體企業因預期與評價面因素而承壓。

針對近期市場雜音，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，自去年ChatGPT 5.0等新型AI模型發布以來，已經留意到AI技術對傳統軟體護城河帶來挑戰，甚至開始取代過往的傳統軟體，比如在程式撰寫、流程處理、客戶服務等方面。

莊凱倫表示，隨著新型模型、AI代理人(Agent)的加速發展，影響將繼續擴大，但當中仍有部分亮點，在一般通用型軟體之外，例如，遠端執行、 AI代理人運作，反而將增加對雲端運算、通訊安全、數位認證、資訊傳輸防護、資訊安全等軟體的需求上升；其他特定領域，例如電源管理、系統整合等軟體解決方案，預計受影響亦相對較有限。

在應對政策上，莊凱倫表示，近期軟體話題進一步證明AI技術對各行各業帶來龐大影響，考量受益AI使用帶動需求增長，顯示軟體領域中仍擁有AI投資機會，策略上建議以多重資產、跨領域方式布局，在降低下檔波動風險同時，尋求以低於純股策略的波動策略來因應，掌握AI結構行情。

展望後市，莊凱倫表示，隨著美國總統川普掀起的地緣政治緊張局勢告一段落，投資者重新將注意力轉回企業財報和貨幣政策，美國聯準會如預期按兵不動，主席鮑爾稱美國經濟前景改善 ，政策上沒有預設立場，將觀察後續數據決定下一步行動。