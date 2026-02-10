逸達合併營收生技1月1,279萬元 年增14.82%

逸達（6576）10日公告1月合併營收約新台幣1,279萬元，年增 14.82%；1月合併營收全數為權利金收入，主要是CAMCEVI六個月劑型美國市場之銷售分潤。

逸達生技表示，用於治療晚期前列腺癌的CAMCEVI 六個月劑型，已於2022年4月起在美國上市；2025年開始於歐洲上市，隨後由授權夥伴位於印度之生產基地接手供貨，逐步擴展歐洲市場。

另外，CAMCEVI三個月劑型也已獲美國FDA核准，預計在2026年底於美國上市。隨著CAMCEVI在多個市場陸續上市，逸達自今年1月起，銷售分潤係以合併基礎公告，不另揭露個別市場之終端銷售量與銷售分潤金額。

此外，逸達近期公布FP-001用於治療兒童中樞性性早熟（CPP）之三期臨床試驗達到主要療效指標，也於上周獲獨立資料監察委員會（The independent Data and Safety Monitoring Board , DSMB）第四次正面建議持續進行。兒童中樞性性早熟三期臨床Casppian 試驗設計包含定期評估，以及首劑注射後長達 12 個月的長期安全性監測，預計於2026 年第三季向美國FDA提交新藥查驗登記（NDA）申請。