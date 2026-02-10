快訊

台積電飆1,875元天價 市值48.62兆 助攻台股首度衝破33,000點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）10日盤後將公布今年1月營收，外資周一終止連七賣轉為買超，台積電ADR上漲1.9%，連續3個交易日上漲，台積電早盤以一開盤就創歷史新高， 跳空以1,845元開出，股價一度衝達1,875元，上漲60元， 影響大盤指數約498點，除刷新歷史新高，更助攻台股首度衝上33,000點關卡，市值增至48.62兆元。

台積電ADR周一上漲1.9%，收在歷史新高355.41美元，較台北交易溢價23.7%；外資則是買超2,919張，終止連七賣，投信買超267張，自營商買超7張，三大法人合計買超3,193張。

台積電在先前法說會時釋出首季展望，根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高。

以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長；至於今年整體業績展望，董事長暨總裁魏哲家則表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。

台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

台積電10日將公布1月營收，及預期也將公告董事會的結果，早盤跳空開高，一舉刷新歷史紀錄，以1,845元開出，一度衝達1,875元， 再創歷史新高，影響大盤指數約498點，台股盤中一度衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高， 且首度衝上33,000點關卡，台積電為領攻的主要功臣。

台積電調產能…淡出成熟製程 將多數8吋代工釋出給世界先進

中興電1月營收年增10% 同期最佳

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大...

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，...

台積電盤後鉅額交易價飆1,870元

台積電盤後鉅額交易昨（9）日出現1,870.33元的歷史新天價，蓄勢挑戰1,900元關卡。

就市論勢／半導體、IC 設計 逢回布局

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

高市早苗率自民黨大勝！日股創高 專家：重塑日本未來十年經濟版圖

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在眾議院選舉中取得絕對多數席次，讓日本首相高市早苗推動政策的政治基礎更為穩固。金融業分析，...

