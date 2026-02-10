台積電飆1,875元天價 市值48.62兆 助攻台股首度衝破33,000點

台積電（2330）10日盤後將公布今年1月營收，外資周一終止連七賣轉為買超，台積電ADR上漲1.9%，連續3個交易日上漲，台積電早盤以一開盤就創歷史新高， 跳空以1,845元開出，股價一度衝達1,875元，上漲60元， 影響大盤指數約498點，除刷新歷史新高，更助攻台股首度衝上33,000點關卡，市值增至48.62兆元。

台積電ADR周一上漲1.9%，收在歷史新高355.41美元，較台北交易溢價23.7%；外資則是買超2,919張，終止連七賣，投信買超267張，自營商買超7張，三大法人合計買超3,193張。

台積電在先前法說會時釋出首季展望，根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高。

以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長；至於今年整體業績展望，董事長暨總裁魏哲家則表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。

台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

台積電10日將公布1月營收，及預期也將公告董事會的結果，早盤跳空開高，一舉刷新歷史紀錄，以1,845元開出，一度衝達1,875元， 再創歷史新高，影響大盤指數約498點，台股盤中一度衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高， 且首度衝上33,000點關卡，台積電為領攻的主要功臣。