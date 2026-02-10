日本風險性資產後市可望強化 長天期日本公債殖利率面臨走高壓力

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，日本眾議院大選結果對日本股市形成明顯支撐，特別有利於國防與經濟安全相關產業。高市目前擁有更大的政策操作空間，可推動其促進經濟成長的施政主軸並加速結構性改革。同時，隨著政府更積極的財政支出以推動經濟再通膨，長天期日本公債殖利率可能面臨走高壓力，財政與通膨風險亦隨之升高。

整體而言，政治穩定、政策可望延續，加上改革空間具有彈性，將獲市場正面解讀，並進一步強化日本風險性資產的後市表現。

趙耀庭表示，就日圓而言，短期內匯市可能出現波動，市場將評估自民黨壓倒性勝選對匯率走勢的影響。在重新取得民意強勢支持後，日本財政政策可能進一步擴張，包括調降食品消費稅等措施。此舉雖然將加重日本的財政負擔，但同時也會推升通膨，進而使日本央行提前啟動升息時程。在美國聯準會暫時不調整利率、而日本央行預期最快於今（2026）年第2季才會升息的情況下，美元兌日圓可能再度回到接近160的水準。

日本央行 通膨 市場
