台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

2026-02-10 00:31