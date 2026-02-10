聽新聞
台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄
美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美元歷史新高，日月光ADR亦大漲6.03%。期貨盤後，台積電期貨勁揚20元至1,845元，台指期夜盤上漲262點、收32,912點。台股10日開高35.09點、報32439.71點，台積電開盤即創新高1845元，並持續向上觸及1870元，大盤漲點也一度急拉超過６00點以上，突破33,000點大關，再創新高。
五大權值股表現上，台積電追隨ADR腳步創新高1850元，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控也聯袂開高，其中日月光投控續飆逾7%、衝359元歷史新高。
類股方面，漲多跌少，電子通路、半導體、通信網路、玻陶等漲幅居前。
回顧台股9日表現，大盤強彈621.7點、收32,404.62點，重返10日線上，成交值降至6,539.57億元。
籌碼面上，三大法人9日合計買超363.42億元，包括：外資買超247.69億元、投信買超8.96億元、自營商買超（合計）106.78億元。
法人指出，AI代理應用持續推陳出新，AWS上修資本支出，凸顯全球雲端與AI投資動能不墜。回到國內基本面，財政部公布1月出口連27個月成長，金額達657.7億美元，改寫歷年單月新高。台股9日收盤全面站上各均線，封關前仍具再戰高點空間，在資金與基本面同步支撐下，中長線多頭格局未變，抱股過年宜聚焦市場認同度高的績優股，採分批布局因應波動。
