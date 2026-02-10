台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股9日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大漲點。聯合報系資料照
美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大漲點，呈現報復性強彈，以32,404點作收，站上所有均線。

法人指出，台股價漲量縮，代表追價謹慎，不過金馬年開紅盤後，仍有望再戰新高。

台股昨日盤中一度大漲883點至32,666點，終場漲1.95%，成交量縮至6,539億元。盤面上，19大類股漲多跌少，其中以塑膠股漲5.3%最強勢，玻陶股跌5.8%最疲軟。

族群中，以半導體、記憶體、矽光子、封測、PCB、塑化、金融等表現較佳，其中台積電（2330）盤中最高上漲55元至1,835元，平歷史新高，終場上漲35元、收1,815元。千金股增加一檔致茂至33檔，檔數平歷史最多。

三大法人昨日共買超363.4億元，其中外資買超247.6億元，賣轉買，期貨淨空單減少1,517口至23,585口，期現貨同步偏多操作；投信買超8.9億元，連六買，累計買超322.1億元；自營商買超106.7億元，賣轉買。八大公股行庫賣超136.1億元、五大壽險金控則買超21.9億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利與台新投顧副總經理黃文清的看法，台股價漲量縮，代表市場因封關倒數，追價心態謹慎，今、明兩個交易日小漲小跌機率高，要挑戰歷史新高可能要等開紅盤後再來。

李秀利指出，昨天各族群可說漲得均衡，除了權值股上漲，之前漲多的低軌衛星、太陽能回檔，電子股由記憶體、矽光子、封測等挺身而出，其他傳產的塑化、金融也有所表現。此外，千金股強勢代表人氣所在，宣示台股市場有信心。除了上市櫃，興櫃也有兩檔千金股，都是半導體檢測相關，也值得留意。

黃文清分析，離封關只剩兩個交易日，加上過年休市11天，現階段建議持股減少到舒適的部位，保留部分現金最安全，等開紅盤後再來決定加碼或是汰弱留強。法人指出，滿手股票的投資人如果不想降低持股，可換一些持股到ETF或是金融股、台積電這種流動性佳、成交量大的標的，變現容易，抱股過年也相對安全。

