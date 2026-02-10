台積電盤後鉅額交易價飆1,870元

台積電（2330）盤後鉅額交易昨（9）日出現1,870.33元的歷史新天價，蓄勢挑戰1,900元關卡。

法人表示，以昨日鉅額交易最高價與收盤價的價差55.33元換算，加權指數還有453點上漲空間，短線將上看32,857點，可望進一步衝上33K大關。

據統計，台積電盤後鉅額配對交易歷史最高價為昨日的1,870.33元，總計有十張、成交金額1,870.33萬元；而昨日台積電總共有九筆鉅額配對成交，區間上下緣介於1,870.33至1,815元，總共高達1,925張、金額達35.04億元，成交金額有所放大。

其中，鉅額成交區間最下緣的1,815元與昨日現貨的收盤價一致，且該價位的配對張數高達1,167張、成交金額有21.18億元。法人推測，該價格理應具有較強的「支撐力」。

隨多頭部隊指路，將1,815元視為後市股價的「樓地板」，且單單台積電在該筆價格的成交金額，就占了昨日集中市場盤後鉅額總成交值45.22億元的46.8%，接近五成水準。