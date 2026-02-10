台積電盤後鉅額交易價飆1,870元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台積電（2330）盤後鉅額交易昨（9）日出現1,870.33元的歷史新天價，蓄勢挑戰1,900元關卡。

法人表示，以昨日鉅額交易最高價與收盤價的價差55.33元換算，加權指數還有453點上漲空間，短線將上看32,857點，可望進一步衝上33K大關。

據統計，台積電盤後鉅額配對交易歷史最高價為昨日的1,870.33元，總計有十張、成交金額1,870.33萬元；而昨日台積電總共有九筆鉅額配對成交，區間上下緣介於1,870.33至1,815元，總共高達1,925張、金額達35.04億元，成交金額有所放大。

其中，鉅額成交區間最下緣的1,815元與昨日現貨的收盤價一致，且該價位的配對張數高達1,167張、成交金額有21.18億元。法人推測，該價格理應具有較強的「支撐力」。

隨多頭部隊指路，將1,815元視為後市股價的「樓地板」，且單單台積電在該筆價格的成交金額，就占了昨日集中市場盤後鉅額總成交值45.22億元的46.8%，接近五成水準。

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大...

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，...

旅行社寒假買氣提前發動 雄獅、五福、山富元月營收穩居高檔

農曆年連假向來是旅行社業績大補丸，今年農曆春節落在2月、去年則在1月底，使旅行社今年1月營收面臨高基期挑戰，但族群仍繳出...

就市論勢／半導體、IC 設計 逢回布局

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

高市早苗率自民黨大勝！日股創高 專家：重塑日本未來十年經濟版圖

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在眾議院選舉中取得絕對多數席次，讓日本首相高市早苗推動政策的政治基礎更為穩固。金融業分析，...

