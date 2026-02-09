高市早苗率自民黨大勝！日股創高 專家：重塑日本未來十年經濟版圖

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在眾議院選舉中取得絕對多數席次，讓日本首相高市早苗推動政策的政治基礎更為穩固。金融業分析，在高市治理之下，日本的經濟將有結構性的改變，與產業重回長期成長軌道。

這一次大選的結果，相當於高市政府替整個日本政治重開機，也重塑了日本未來十年的經濟版圖。台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇分析，日本政治、產業政策過去搖擺不定，如今終於穩定成形。在高市治理之下，日本政治短期內不再是需要反覆折價的不確定因子，而是可以直接推動國家戰略的工具箱。能源、安全、產業方向不必再彼此牽制，而是同步前進，這是結構性的改變。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，高市主張透過減少消費稅、搭配名目薪資成長來提升民眾實質購買力，盼能透過刺激消費帶動內需回溫，同時避免輸入性通膨侵蝕消費力。未來經濟能否回到較常態的成長軌道，關鍵仍在於民間投資動能，尤其是半導體與軍工等產業，以及股市上漲帶來的財富效果。

選後日股反應最為明顯，9日日股一度大漲3,000點，突破57,000點，李鎮宇指出，日本政治風險溢價下修，能源安全、國防安全、先進製造，不再只是題材，而是正在被規劃的中期趨勢。而當政治解鎖後，資金會快速流向國家戰略集中的產業，尤其是軍工、半導體、和關西大開發，將以十年以上的結構展開。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則分析，對投資人來說，日本股市上漲的空間幅度將會大於日圓貶值的風險，建議可加碼日股，但由於高市早苗具體的政策措施還沒宣布，因此可先關注市值型ETF，分階段布局。

外界亦關注日圓未來走勢，羅瑋表示，外界原先預估高市早苗勝選後恐讓政府支出與債務增加，進一步使得日圓走貶，但此次大勝後，預期對日本經濟未來展望帶來正面影響，因此9日日圓呈現小幅走升。至於影響日圓走勢的關鍵在於3月召開的日本央行(BOJ)利率決策會議，將揭露未來日本貨幣政策動向，為了緩解輸入性通貨膨脹，預估日本進場干預匯市的時機點會落在160兌1美元的關卡。

林啟超認為，日圓兌美元若接近158，日本政府不排除口頭干預，以防日圓過度貶值推升進口通膨。至於新台幣，高市勝選對其影響有限，走勢仍以聯準會政策與全球資金流向為主，日圓偏弱反而有助支撐亞股表現。

玉山銀行則分析，預期高市早苗勝選後將擴大財政政策及減稅，日圓整體偏弱，美元兌日圓短線仍有上行機會，但日本官方不希望日圓貶幅過大，匯價158上方空間須留意日本央行干預。

整體而言，高市早苗大勝帶來的最大經濟利多，不在於單一政策刺激，而在於政治穩定、政策連續性與改革可行性同步提升。短線有利金融市場表現，中長期則有助改善日本經濟的結構性成長條件，使日本重新回到較具韌性的成長軌道。