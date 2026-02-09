皇將營收／1月6627萬元、年增112.8％ 北美、韓國雙市場動能助攻

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）科技9日公布1月合併營收6,627萬元、年增112.8%，持續展現公司在全球製藥自動化設備、整廠連線設備的高度競爭力，與穩健的接單成長動能，為馬年全年營運奠定良好的開局。

皇將表示，1月營收成長主要受惠於全球製藥包裝市場需求持續回溫，帶動國內、國外主要客戶拉貨力道穩健，在客戶施作工程如預期進度下，順利完成驗機出貨，是貢獻首月營收較去年同期倍增的重要關鍵。

展望2026年，皇將對於整體營運正向成長深具信心，表示美洲、歐洲、印度三大市場的接單能量不弱。

依目前在手訂單來看，包括標籤說明書同步粘貼機、數粒瓶裝包裝線、液體灌裝瓶裝包裝線等，獲得許多大型藥廠客戶青睞，另自韓國銷往美國市場的軟膠囊成型機也接單暢旺。

不僅凸顯皇將技術創新與客戶導向策略，確保產品供應鏈穩健，可滿足不同市場客戶的高品質需求，亦在良好的訂單能見度、穩健的出貨排程下，為今年整體營運注入強勁成長的活水。

另一方面，皇將也持續推進自動化設備智慧化升級，結合視覺檢測、AI分析與模組化設計，提升設備效能與運作穩定性，除了符合製藥企業對高效率、高可靠性的自動化要求，也使皇將在北美、韓國市場、新興市場等能快速取得客戶信任。

皇將強調，將藉此與客戶建立長期合作關係，持續把握全球製藥產業自動化及智慧製造的發展契機，為中長期營運發展建立更具韌性的成長基礎。

皇將 新興市場 自動化設備
