就市論勢／半導體、IC 設計 逢回布局

盤勢分析

上周五美股回神、道瓊單日漲1,206點，首度攻上5萬點大關，台股周一展開強勁反彈，電子股表現強勢，主要來自美科技巨頭對AI資本支出不僅沒縮水，還繼續加碼擴大投資，包括亞馬遜最新公布今年資本支出將上看2,000億美元，而美國五大CSP廠都已預告今年資本支出，最多可以達到6,410億美元，且大部分是投注在AI相關，顯示全球AI產業持續進入成長的兌現期。

台股的半導體和AI伺服器供應鏈處於供應核心，具獲利品質與訂單能見度，預計今年股價表現，仍具堅實的基本面支撐。

展望年後台股後市，由於台股2025年多頭表現佳，帶動國內民眾的財富效應擴大，以及台美貿易協議降低廠商不確定性後，預估今年起，國內市場有望呈現消費復甦態勢，同時，伴隨科技行業獲利走升，美國AI成長動能持續，將推升台灣半導體及AI相關供應鏈股價表現續航，整體國內經濟成長率也將維持成長榮景。

建議投資人可以關注貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電（2330）資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝族群，2026年多頭趨勢難以撼動，預料在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量，並進一步帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱。

投資建議

年後投資台股，著眼於細挑半導體個股表現，但隨股價容易隨市場上沖下洗、增加波動風險，不妨改在農曆年前，趁半導體、IC設計等相關ETF股價回檔，逢低撿鑽石價，穩穩卡位低檔布局良機。

投資人若行有餘力，甚至可以雙管齊下、均衡配置半導體、IC設計兩種ETF，完整且全面捕捉這一波半導體景氣循環轉向AI結構性成長的價值重估紅利，透過半導體ETF分散各次產業風險特性，補強在今年全球AI硬體軍備競賽中，台股最具爆發潛力的半導體指標股成長先機。