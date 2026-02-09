國喬營收／元月23億元、年增84.4％ 泉州廠投產帶動成長

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國喬（1312）9日公布元月營收23.21億元，年增84.42％；公司表示，去年3月重要子公司開始投產，帶動營收年增。不過，公司也坦言，由於國際經濟環境仍紛擾，市場利差不如預期。

國喬中國大陸泉州廠去年3月正式量產，帶動去年全年度營收成長為227.08億元，年增38.3%。

國喬日前表示，公司自去年第4季起啟動「轉向與合作」策略轉型計畫，業務重心將從大宗石化商品，轉向高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品三大領域。預期透過收購與合資實，邁入高利潤、永續發展業務；以策略合作伙伴關係，強化其現代化工廠及產出的競爭力及韌性；優化傳統業務，提升資產利用率。

國喬董事長邱德馨表示，國喬持續以高值化、全球化與多角化的經營主軸，推動公司長期永續成長。泉州國亨隨著產線穩定與市場需求回升，逐步展現效益。展望後市，國喬將持續穩健經營核心事業，並以創新研發、綠色製程與跨界合作為轉型主軸，靈活因應國際市場變化，朝高階材料及永續石化的方向持續邁進。

