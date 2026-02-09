台驊營收／1月17億元 月增 5.3%、年減 19%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊控股（2636）公告 2026 年 1 月合併營收為 17.51 億元，月增 5.31%，較去年同期減少 19.01%。

2026 年初，全球物流市場延續前一年度的調整走勢。受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排與出貨節奏上持續調整，貨物流向與區域市場表現趨於分散，整體運輸需求回溫速度仍相對溫和，不同運輸業務之需求強度與營運表現出現差異。

海運事業方面，2026 年 1 月營收為新台幣 9.35 億元，月增 11.43%，年減 31.48%。單月表現主要反映部分航線於年初出貨節奏出現改善，實際承攬貨量較前月回升，並受惠於航線與產品組合調整，帶動整體營收表現。

整體而言，在新船持續交付、運能供給相對充裕的情況下，市場運價仍處於調整過程，需求端尚未全面回溫；惟隨著貨量逐步回穩，加上營運配置彈性與既有客戶出貨安排恢復，有助於支撐海運業務之營運表現。

空運事業方面，1 月營收為新台幣 5.54 億元，月減 4.49%，較去年同期成長 25.93%。受惠於高階電子、半導體設備及專案型貨品等具穩定需求之貨源支撐，空運業務於市場調整期間維持相對穩定表現，並於合併營收結構中占比持續提升，有助於平衡不同運輸型態波動對整體營運之影響。

中歐鐵路事業方面，1 月營收為新台幣 0.71 億元，月增 18.54%，較去年同期減少 50.46%，反映歐亞跨境運輸需求仍在調整中。

內貿物流事業方面，1 月營收為新台幣 1.9 億元，月增 3.95%，較去年同期減少 10.66%。部分客戶於年初持續進行庫存與營運節奏調整，使整體需求表現相對審慎。

進入 2 月後，跨太平洋航線整體供給水準仍相對充裕，市場運價表現承受壓力，短期市場氣氛偏向審慎。農曆年後部分產業逐步恢復出貨節奏，惟整體貨量回升幅度仍有待觀察。

此外，近期國際貿易政策相關訊息增加市場不確定性，部分客戶對潛在關稅調整風險採取較為審慎的評估態度，短期出貨與訂單安排因而趨於保守。相關政策後續發展及實際執行細節，仍需持續關注，其對市場需求面的影響亦有待進一步觀察。

展望後市，隨著美國年度合約談判陸續展開，航商將依市場狀況調整航線與價格策略，以維持航線運價結構的穩定性；其對市場的影響，仍將隨整體需求恢復節奏與市場供需變化逐步反映。整體而言，短期市場環境仍需審慎觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需發展而定。

面對全球供應鏈結構持續變化，台驊（2636）近年持續推動區域化與多元化營運布局，並擴充關鍵市場據點與服務能量，深化海運、空運、鐵路與內貿物流等多元運輸產品組合。透過不同運輸服務的彈性配置與整合運用，有助於在市場變化下維持營運彈性，並提升整體服務價值與風險承受能力。

在區域布局方面，持續深化東南亞與東北亞市場經營，並以台灣為核心，整合中國大陸、美國及亞太主要營運據點，建構橫跨製造端、轉運樞紐與終端市場的物流服務網絡，以因應市場變化頻繁的環境，提供營運穩定度與服務彈性之支撐。

