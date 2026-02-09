全家營收／春節買氣加持 元月首度站上90億元大關創同期新高

全家（5903）9日公布1月合併營收93.8億元，年增5.74%，改寫同期新高，元月營收亦首度跨越90億元大關。全家表示，去年春節落在1月、基期偏高，今年仍在福袋提前完銷、年菜預購熱絡等春節應景買氣帶動下維持增長，顯示歲末消費需求提前發動，助攻全家在高基期下仍展現穩健動能。

全家1月在泛鮮食表現亮眼，主因產品策略聚焦「IP聯名」與「年節應景」兩大概念。公司指出，攜手日本高人氣角色「ASAMIMICHAN」推出minimore甜點、極鬆餅、匠土司與Q堤等草莓季新品，成功帶動烘焙品項買氣。春節檔期則結合「開運」「招財」推出紅運烏魚子紹興飯糰、福氣魚四喜開運便當及應祭需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」等商品，推升飯糰、便當等主力品類銷量走強，相關商品業績向上。

咖啡與即食品項同樣挹注成長。Let’s Café攜手UCC並由雙冠軍咖啡師監製，推出「阿里山極選綜合咖啡」，為咖啡銷售再添動能；匠土司在「生土司」新品上市與促銷活動帶動下，單月業績成長約一成。全家也鎖定社群話題推出多款獵奇口味，如「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」等，帶動義大利麵品類成長，沙拉類亦有逾一成增幅。一般商品方面，點心零食與餅乾受惠福袋熱銷，整體業績同樣成長逾一成。

展望2月，農曆春節9天連假將成為本月最大推力，景點、幹道與車站周邊商圈預期湧入返鄉與走春人潮，帶動門市來客數放大。春節結束後，開學、開工等促銷活動亦將接續登場，有望延續整體買氣。截至1月31日，全家便利商店店數達4,460家。