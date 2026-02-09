廣宇營收／1月15.39億元 積極爭取 AI 伺服器訂單提升營收

廣宇（2328）科技今日公布2026年1月合併營收為15.39億元，較2025年12月減少13.61%，與去年同期相比，則年減 14.57%。

廣宇表示，通訊產品客戶因對等關稅因素影響，心態保守、延後訂單，導致今年1月營收較去年12月衰退；去年1月雖有農曆年假期 ， 但在消費電子客戶出貨強勁及車用產品維持高檔墊高基期的情況下， 年比出現年減。今年第1季在客戶仍維持保守心態、車用產品出貨未見起色及傳統淡季等因素影響下，預期營收仍將呈現衰退的情況。

面對近期市場挑戰，廣宇將積極爭取AI伺服器產品訂單，以期提振營收。同時，仍將以優化獲利水準為主要發展策略目標，持續切入現有客戶的高端產品線，積極提升高毛利產品類別的比重。此外，也將積極布局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，創建營收與獲利的新成長引擎。