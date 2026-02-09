快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

廣宇營收／1月15.39億元 積極爭取 AI 伺服器訂單提升營收

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

廣宇（2328）科技今日公布2026年1月合併營收為15.39億元，較2025年12月減少13.61%，與去年同期相比，則年減 14.57%。

廣宇表示，通訊產品客戶因對等關稅因素影響，心態保守、延後訂單，導致今年1月營收較去年12月衰退；去年1月雖有農曆年假期 ， 但在消費電子客戶出貨強勁及車用產品維持高檔墊高基期的情況下， 年比出現年減。今年第1季在客戶仍維持保守心態、車用產品出貨未見起色及傳統淡季等因素影響下，預期營收仍將呈現衰退的情況。

面對近期市場挑戰，廣宇將積極爭取AI伺服器產品訂單，以期提振營收。同時，仍將以優化獲利水準為主要發展策略目標，持續切入現有客戶的高端產品線，積極提升高毛利產品類別的比重。此外，也將積極布局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，創建營收與獲利的新成長引擎。

營收 機器人 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

大陸智能機器人產業看到泡沫 資本投入與真實收入存在數倍落差

亞洲大學國際研討會 探討人形機器人與主權人工智慧發展

亞光超旺 寫最強元月

相關新聞

量價前十命運大不同！記憶體強勢反撲、面板雙虎不振 權值3雄創天價

台股9日在台積電（2330）盤中追平歷史高點，以及聯發科（2454）、日月光投控（3711）雙創紀錄的帶動下，大盤指數勁...

旅行社寒假買氣提前發動 雄獅、五福、山富元月營收穩居高檔

農曆年連假向來是旅行社業績大補丸，今年農曆春節落在2月、去年則在1月底，使旅行社今年1月營收面臨高基期挑戰，但族群仍繳出...

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，...

228適逢星期六往前補假 金馬年首周只有4個交易日

臺灣證券交易所公告，今年2月28日（星期六）為和平紀念日，依規定於前一日2月27日（星期五）補假一日，集中交易市場休市一...

川普點將華許掌聯準會 法人：特別股兼具收益成長、攻守兼備

美國總統川普提名美國聯準會前理事凱文．華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，將視情況降息，特別股的「息利雙收」...

美元走弱＋政策轉向 瑞银財管CIO：亞洲市場再獲青睞

2026年開年以來，投資者對亞洲市場的樂觀情緒也日益增強。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭認為：「亞洲股票到年底還有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。