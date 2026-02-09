快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

長榮營收／1月318億元 月增3.8%、年減24.5%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮海運（2603）9日公告1月份合併營收，本月受惠農曆年前備貨需求，單月合併營收318.99億元，較上月增加11.93億元，月增幅度為3.88%，相較去年同期則減少103.49億元，減幅24.5%。

農曆假期即將到來，運價指數連五跌，隨著運價跟運量跟去年同期比都是下滑，長榮的營收比去年同期下滑也是正常情況，尤其，今年農曆年節前出貨高峰提前在12月反應，元月的市場需求轉淡，運價反彈無力。

美國關稅戰後，市場貨量正快速移動當中，全球貨櫃輪的版圖持續在變動當中，長榮海運2025年也開始加碼近洋線布局，近洋線市場貨量、運價表現一直相當穩健，長榮海運看好南美洲、東亞近洋線等市場求，這些地方的貨運代理權都陸續收回自行營運，也擴大這些地區的投資，今年將開始發揮效益。

法人分析，長榮海運現為全球第七大海運公司，營運船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及全球101個國家。2025年長榮海運全年累計合併營收為3,790.44億元；2025年前三季的獲利合併稅後純益600.62億元，每股盈餘27.74元，去年第4季表現比預期好，去年全年獲利可期。

長榮海運近十年的最大轉變，去年海運市場變動激烈，長榮海運依舊在逆勢中繳出優於同業的獲利成績單，今年元月還是出現月增，雖然比去年差，但表現都在市場水準之上，長榮海運穩健的營運已從高度循環、資本風險極高的傳統航商，轉型為具備成本優勢，推估長榮海運能維持穩健獲利，高獲利對股東有效回饋。

長榮海運 市場
