柏文營收／1月5.58億元、續創新高 今年將再開10家店

本土最大健身中心業者柏文（8462）9日公布1月營收為5.58億元，續創單月新高，月增0.5%、年增30.6%。該公司並指出，今年規劃將在北中南有10處新據點投入營運，將進一步提升市場占有率，創造營運新成長動能。

柏文表示，根據財政部統計資料，截至去年10月31日止，全國健身中心銷售總額達174億元，較前年同期152.29億元成長14.26%，全年有機會突破210億元。今年在「運動部」成立後，致力於鼓勵全民培養規律運動習慣，預期台灣健身市場將會有更好的成長。

而柏文台北市第七家「健身工廠」-安和廠將於今年2月28日開幕，累計「健身工廠」旗下據點數已達84家。今年第1季期間，台中市烏日廠也即將預售，並規劃今年將在北中南有10處新據點投入營運，且每一季都會有「健身工廠」新店開幕。

該公司強調，「健身工廠」的會員人數不斷增加，柏文的競爭優勢包括規模經濟效益、專業知識與技能及品牌價值同步持續累積，透過不斷複製成功經營模式，將進一步提升市場占有率，創造新成長動能。

每年隨著營收規模持續成長，規模經濟效益帶動的獲利增長速度將愈來愈快，營收及獲利續創新高可期。