經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅公告1月營收21.58億元，因受春節連假落點差異影響，年減9.91%，仍創下歷年同期第三高紀錄。雄獅旅遊提供
農曆年連假向來是旅行社業績大補丸，今年農曆春節落在2月、去年則在1月底，使旅行社今年1月營收面臨高基期挑戰，但族群仍繳出優於預期的成績。雄獅（2731）元月營收為同期第三高，五福（2745）、山富（2743）雙雙寫下同期次高，顯示寒假買氣提前啟動，整體動能穩健。業者普遍指出，春節連假出國需求將在2月集中湧現，今年訂位與出團狀況強勁，營運表現值得期待。

雄獅公告1月營收21.58億元，因受春節連假落點差異影響，年減9.91%，仍創下歷年同期第三高紀錄。雄獅表示，今年9天春節連假主要落在2月，導致部分旺季營收遞延。展望後市，受惠於國際旅遊需求強勁，整體第1季營運展望維持正向樂觀。雄獅日前公布年終獎酬，年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新高，因應市場持續擴大與數位化需求提升，雄獅同步展開大規模徵才，2026年預計新增超過 500名人才。

五福1月營收6.86億元，月增8.31%，年減2.39%，創同期次高。五福表示，2月市場利多疊加，9天春節連假的爆發式出國需求已使長短線產品預訂率接近滿載，緊接著228連休假期，更吸引年後短期旅遊需求持續湧入。此外，隨著航空運能持續擴充，包括3月起「台北－富國島」太陽富國航空直飛，以及長榮航空「台北－青森」增班，已完成相應包機與機位配置，提前鎖定獲利空間，挑戰營運巔峰。

山富1月合併營收5.36億元，年減2.98%，創同期次高。山富表示，首季推出不少包機行程，包括北海道（日本航空）、韓國首爾（易斯達）及越南河內（越捷）包機產品，其中，北海道包機為100席流冰專機，提供空中追逐海上流冰的獨家體驗，為業界首創。

營收 雄獅 連假
旅行社寒假買氣提前發動 雄獅、五福、山富元月營收穩居高檔

