封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名
台股農曆年封關倒數，9日一度衝達32,666.05點，上漲883.13點，終場收32,404.62點，上漲621.7點，三大法人同步買超，外資買超247.69億元，統計外資買賣超個股發現，買超凱基金（2883）62,397張最多，合計有3檔金融股進入外資買超前十名個股，外資賣超第一名則是群創（3481），大賣58,228張。
美科技股上周五強勢反彈，台股早盤以31,956.21點開出，上漲173.29點，權王台積電（2330）以1,830元開高，上漲50元，一度衝達1,835元，追平歷史最高價，台積電領攻，其他權值股包括日月光投控（3711）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等同步大漲，大盤指數急拉衝達32,666.05點，大漲883.13點。
台股終場收在32,404.62點，一舉收復5日、10日線，距蛇年封關僅剩2個交易日，三大法人合計買超361.51億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超247.69億元，投信買超7.05億元；自營商買超（合計）106.78億元，其中自營商（自行買賣）買超11.81億元、自營商（避險）買超94.97億元。
統計外資買超前十名中，ETF占了5檔之外，金融股則占3檔，買超凱基金最多，另外，買超台新新光金（2887）35,558張，買超永豐金（2890）14,234張；旺宏（2337）及南亞（1303）也獲外資買超。
外資賣超前十名中，賣超群創最多，其次是賣超力積電（6770）51,897張，友達（2409）也遭外資賣超30,686張，另外，南亞科（2408）、欣興（3037）及聯電（2303）也全遭外資賣超。
