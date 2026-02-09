川普點將華許掌聯準會 法人：特別股兼具收益成長、攻守兼備

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為美國總統川普提名的Fed下任主席人選華許。(路透)
美國總統川普提名美國聯準會前理事凱文．華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，將視情況降息，特別股的「息利雙收」優勢再度浮上檯面。法人表示，隨公債殖利率震盪帶來價格回檔，反成逢低布局良機；在企業體質穩健與政策利多加持下，特別股兼具收益與成長空間，成為震盪市況中攻守兼備的配置焦點。

新光全球特別股收益基金投資團隊表示，今年聯準會降息循環啟動，特別股固定收益的優勢突顯，只要美公債殖利率彈升，特別股的價格回檔，便是逢低承接優質特別股良機。

根據歷史統計，在過去降息期間，特別股平均投資回報率皆優於投資等債券、政府公債等固定收益資產，成為投資人中長期掌握息利雙收的降息首選，加上今年新任聯準會主席上台，降息已成為市場共識，降息不僅激勵債市，更有助於企業獲利提升，也支撐企業基本面表現，投資人若鎖定企業體質穩健的特別股資產，等於同時具備進可攻(股價成長)、退有守(股息收益)的雙重投資優勢。

新光全球特別股收益基金投資團隊看好，目前美國企業體質表現穩健，企業獲利有望繼續成長，隨今年11月美國期中選舉展開，川普政府及政策利多有機會持續激勵美股，有利於全球特別股收益基金淨值表現向上，不妨趁目前特別股的股價仍在蓄勢待發之際，建議投資人可以逢低優先卡位高殖利率表現的全球特別股收益基金，有機會追求資本利得表現，加上全球特別股基金，都具有固定收益的股息挹注，還能相對降低市場下檔風險衝擊，作為今年股市震盪下的避風港。

美國聯準會 降息 華許 公債 川普
