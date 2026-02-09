量價前十命運大不同！記憶體強勢反撲、面板雙虎不振 權值3雄創天價

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股9日在台積電（2330）盤中追平歷史高點，以及聯發科（2454）、日月光投控（3711）雙創紀錄的帶動下，大盤指數勁揚621.7點，報32,404.62點。儘管封關在即使成交值收斂至6,308.8億元，但盤面「量價前十」個股卻演出截然不同的命運：記憶體族群受惠 AI 引發的結構性缺貨，股價強勢反撲；反觀面板雙虎雖維持人氣，表現卻相對疲弱。

在成交值排行榜中，前十名個股在台積電領軍下全面收紅，其中聯發科、華星光（4979）及日月光投控3檔更聯袂改寫歷史新高。記憶體指標如南亞科（2408）、力積電（6770）、華邦電（2344）、群聯（8299）也全數入榜，反映資金高度集結於半導體族群。特別是華邦電不僅強勢漲停收107.5元，更同時位列成交值第6大與成交量第5大個股。

從成交量來看，人氣消長更為鮮明。力積電以292,555張奪下人氣王，華邦電、旺宏（2337）雙雙鎖住漲停。低軌衛星指標燿華（2367）名列人氣第3，但股價在急拉後遭遇賣壓，終場僅持平收在53.5元。值得注意的是，凱基金（2883）作為成交量前十名中唯一的傳產與金融代表，股價大漲3.01%，成為金融多頭指標。此外，權值ETF如凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050）也擠進人氣榜，股價彈升近3%，顯示大盤信心回溫。

然而，同樣身處量大榜單的面板雙虎卻慘遭冷落。群創（3481）、友達（2409）雖然人氣不墜，但股價分別下跌3.21%與1.32%，在普漲行情中顯得格外冷清。

分析師指出，隨著10日台積電營收與華邦電、智原（3035）等重磅法說登場，這股「有基之彈」的位移趨勢，恐將主導封關前的最後衝刺。

台積電 華邦電 面板雙虎 聯發科 記憶體 台股 半導體
相關新聞

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

台股9日隨美股強彈，大盤指數開高收高621.7點、報32,404.62點，一舉收復5日、10日線，盤中更一度飆升883....

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1,815元

台股9日收盤上漲621.7點，終場以32,404.62點作收，成交量6,308.80億元；台積電（2330）盤中衝上1,835元平新高，收盤價1,815元，上漲35元，漲幅1.97%。

美國科技股呈現分化趨勢 中小型股有機會優於大型科技股

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，美國科技類股近期震盪較大，因為伊朗局勢變數易引發市場拋售；資金自科技股及高成長...

台股農曆年後勝率高 法人：金融股勝大盤、可望開工領紅包

農曆春節將至，各大企業陸續發放年終獎金，不少民眾在領到辛勞一年的果實時，也需同步規劃獎金用途，國泰投信建議，農曆年後大盤...

美元走弱＋政策轉向 瑞银財管CIO：亞洲市場再獲青睞

2026年開年以來，投資者對亞洲市場的樂觀情緒也日益增強。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭認為：「亞洲股票到年底還有...

外資上周大賣台股逾千億元 這族群最慘烈、3檔指標股全遭倒貨

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,085.64億元，賣超友達（2409）7.76萬張最多，另買超凱基金（...

