瑞银財管 CIO：亞洲市場再獲青睞

2026年開年以來，投資者對亞洲市場的樂觀情緒也日益增強。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭認為：「亞洲股票到年底還有中雙位數的上漲空間，主要是受益於深厚的製造業基礎、振興經濟政策和美元走軟。中國大陸市場是關注焦點。尤其是中國大陸科技股，今年獲利有望成長近40%，明年預期為20%。而中國大陸整體市場也將受益於充足流動性、市場改革以及合理的估值。」

瑞银財管CIO指出，面對一個風雲變幻的世界，供應鏈、能源安全和國防領域的戰略自主將是首要之務，晶片國產化、日本核電、以及歐洲防務等領域將出現受益者。瑞銀的核心策略是：在為全球股票漲勢擴大布局的同時，也在資產類別和地區間審慎多元化。

2026年開年以來，投資者對亞洲市場的樂觀情緒也日益增強。亞洲（日本除外）股票延續2025年跑贏美股約15%的優異表現，2026年開紅盤。今年迄今，MSCI亞洲（日本除外）指數已上漲近6%（以美元計），而標普500指數大致持平。

市場風向的轉變引人矚目，尤其是對於抱持「美國例外論」信念的投資者而言。由於美股處於大多頭，再加中美貿易摩擦及大陸收緊監管，不少國際投資者在過去數年逐漸削減在亞洲資產的嚗險，甚至完全撤出。

在亞洲市場最近的亮眼表現後，投資者心中的重要問題是：這是周期性反彈，還是新一波漲勢的起點？

瑞银財管CIO表示，過去一年中，美聯準會和大陸的政策轉向、人工智慧熱潮持續，以及企業改革取得進展，都支撐亞洲市場。在這些利多因素推動下，亞洲將繼續在全球投資組合中提供多元化和長期成長機遇。亞洲股票到年底還有中雙位數的上漲空間，主要是受益於深厚的製造業基礎、振興經濟政策和美元走軟。

更重要的是，科技自主與創新、區域貿易深化、供應鏈遷移為本地區創造有利的結構性趨勢。同時，公司治理改革推進，進一步釋放股東價值。

大陸市場是關注焦點。尤其是大陸科技股，今年獲利有望成長近40%，2027年預期為20%。而大陸整體市場也將受益於充足流動性、市場改革及合理的估值。

在固定收益領域，存續期平均4.5年的亞洲投資級債券，在分散和對沖AI行情退潮、市場回檔風險上具優勢。同時看好新興市場主權債並將之調高至「具吸引力」，因其基本面看好，報酬率有望達到7-8%。

匯率方面，美元繼去年下跌逾9%後，還可能進一步小幅走貶。預期今年亞洲貨幣兌美元約有2%的升幅，但個別貨幣差異較大。韓元升幅上看5%，而人民幣、新加坡幣和馬來西亞幣可能溫和走升2-3%。

全球而言，瑞银財管CIO看好澳幣。強勁的就業市場、經濟成長及澳洲央行今年上半年可能升息，有望支撐澳幣對G10貨幣走強。

近期日本政府債券大幅震盪，引發市場關注。高市早苗的政策加劇市場對財政狀況的擔憂，導致長期日債賣壓湧現。不過，這與英國公債市場的「特拉斯時刻」不同。日本仍是淨債權國，國際投資頭寸強勁，經常帳順差占GDP的比重接近4%。

預期日本政府債券殖利率短期內將在較高位置，但隨著2月8日選舉後政策逐漸明朗，殖利率將回落。日本有效利率在0.6至0.7%，且名目GDP成長有望接近2.5%，殖利率上升不至於立即影響財政狀況。

由於政府仍有工具管理無序波動，相關風險外溢至全球的可能性也有限。預期到年中，10年期日債殖利率將下滑至2%，美債殖利率將降至3.75%。但在財政信心恢復前，日圓波動性可能較為偏高。

瑞银財管CIO繼續看好日本股票。倘若自民黨在改選中拿下更多席次，政府將會持續推進再通膨政策和企業改革措施，這為日股帶來利多。

地緣政治熱點仍將牽引未來市場動向。 美國「門羅主義」興起、伊朗局勢動盪，以及北約成員國的內部分歧，都預示著世界格局將更加複雜多變。

瑞銀在亞洲27個城市舉辦了年度展望活動，有幸與數千名客戶交流，。發現投資者對地緣政治風險越來越感到焦慮。在香港的財富論壇上，43%的與會者最擔心川普變數，28%擔心地緣衝突。

從歷史經驗來看，只要體制沒有發生根本性改變，地緣政治對市場的影響往往短暫。美國總統川普在格陵蘭問題上未與歐洲爆發貿易戰，也反映出各國有意避免地緣事件對經濟造成重大衝擊，這使得緊張局勢最終有望緩和或得到解決。

這些發展都顯示，面對的是一個風雲變幻的世界。供應鏈、能源安全和國防領域的戰略自主將是首要之務，晶片國產化、日本核電、以及歐洲防務等領域將出現受益者。

瑞银財管CIO指出，對2026年的看好觀點未變。近期發展更加凸顯政府債務情況、地緣政治變化和人工智慧熱潮，將繼續牽動未來幾年的投資格局。核心策略是：在為全球股票漲勢擴大布局的同時，也在資產類別和地區間審慎多元化。

美國市場仍是全球股票的核心驅動力，我們仍預期標普500指數年底目標為7,700點。刺激經濟政策應會帶動金融、醫療保健和非必需消費品等表現落後的類股迎頭趕上。人工智慧行業的領漲者將從基礎設施「賦能層」，擴大至變現能力強的「應用層」企業。

歐洲方面，企業獲利有所回升。經歷三年停滯後，隨著工業回流、電氣化和防務支出增加，2026年歐元區企業盈餘有望成長7%，2027年成長18%。

瑞银財管CIO建議在平衡型投資組合中配置5%的黃金，在金價上行情景中有望升至7,200美元/盎司。黃金的波動性低於白銀等其他貴金屬，並受到避險買盤和央行需求的支撐。此外，由於結構性供給緊俏，銅和鋁也頗具吸引力。