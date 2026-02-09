仁寶營收／1月593億元 年增7.3%

仁寶（2324）9日公布1月營收593.7億元，月減10%，年增7.3%。仁寶表示，去年一整年公司都在進行產品結構優化，對低毛利及低獲利的產線進行調整，因此去年將會是仁寶的谷底，今年仁寶將浴火重生，轉型過後成功切入AI領域的龐大商機，預計今年第2季美國新廠將會完工並開始快速衝刺，帶動仁寶重拾營運成長動能，返回兆元產業。

仁寶指出，2025年公司積極朝向AI領域轉型，不僅在產品及應用上努力進行開發，就連公司內部也徹底的AI化，因此今年公司將會有很不一樣的新氣象。仁寶目前積極擴充產能，包含美國、越南以及台灣等三個地區，同步進行擴充，盡力滿足客戶需求，也正因如此，董事長陳瑞聰表示，2026年將會是仁寶AI伺服器爆發性成長的一年。