快訊

陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

昔治蔣經國變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

仁寶營收／1月593億元 年增7.3%

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）9日公布1月營收593.7億元，月減10%，年增7.3%。仁寶表示，去年一整年公司都在進行產品結構優化，對低毛利及低獲利的產線進行調整，因此去年將會是仁寶的谷底，今年仁寶將浴火重生，轉型過後成功切入AI領域的龐大商機，預計今年第2季美國新廠將會完工並開始快速衝刺，帶動仁寶重拾營運成長動能，返回兆元產業。

仁寶指出，2025年公司積極朝向AI領域轉型，不僅在產品及應用上努力進行開發，就連公司內部也徹底的AI化，因此今年公司將會有很不一樣的新氣象。仁寶目前積極擴充產能，包含美國、越南以及台灣等三個地區，同步進行擴充，盡力滿足客戶需求，也正因如此，董事長陳瑞聰表示，2026年將會是仁寶AI伺服器爆發性成長的一年。

仁寶 AI 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鼎晉長效A型肉毒桿菌素OBI-858 獲美FDA核准醫美皺眉紋適應症二期臨床

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

相關新聞

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

台股9日隨美股強彈，大盤指數開高收高621.7點、報32,404.62點，一舉收復5日、10日線，盤中更一度飆升883....

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1,815元

台股9日收盤上漲621.7點，終場以32,404.62點作收，成交量6,308.80億元；台積電（2330）盤中衝上1,835元平新高，收盤價1,815元，上漲35元，漲幅1.97%。

美國科技股呈現分化趨勢 中小型股有機會優於大型科技股

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，美國科技類股近期震盪較大，因為伊朗局勢變數易引發市場拋售；資金自科技股及高成長...

台股農曆年後勝率高 法人：金融股勝大盤、可望開工領紅包

農曆春節將至，各大企業陸續發放年終獎金，不少民眾在領到辛勞一年的果實時，也需同步規劃獎金用途，國泰投信建議，農曆年後大盤...

外資上周大賣台股逾千億元 這族群最慘烈、3檔指標股全遭倒貨

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,085.64億元，賣超友達（2409）7.76萬張最多，另買超凱基金（...

外資上週賣超1085.64億元 大砍面板股

台股上週震盪，週跌280.83點或0.87%，上週五集中市場指數收在31782.92點，終止先前週線連6紅。根據台灣證券...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。