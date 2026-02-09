國泰證券看 2026年台股 AI 科技、金融成布局重心

台股將在11日封關，休市時間長達11天，隨著金馬年即將到來，國泰證券預期，2026年「美國貨幣政策走向」、「地緣政治變化」仍是影響市場的兩大重點。隨著美國聯準會（Fed）政策立場持續轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場大幅修正的風險相對有限。

然而，地緣政治不確定性仍干擾市場情緒，推升避險資產需求，帶動黃金市場於2025年全年累積漲幅超過60%，反映投資人在市場不確定性高的環境下，對於資產分散與保值功能的重視。

展望2026年的投資策略，國泰證券指出，「AI」仍是市場核心主軸。AI龍頭企業憑藉技術優勢與規模效應，獲利有望成長，具中長期投資吸引力；同時，AI應用推動資料中心擴建，使電力需求顯著提升，建議投資人可關注電力與相關基礎建設產業，惟需留意訂單交貨期偏長、負債比快速拉高的公司所帶來的風險。

此外，若降息幅度超過預期，可能引發貨幣市場資金大量轉向債市鎖利，投資人可留意科技、大型金融、公用事業等信用體質佳之債券，以提升投資組合的穩定度與韌性。