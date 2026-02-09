全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤
全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然因農曆年假期坐落月份不同，去年農曆年假期落於1月，今年落於2月，但仍受惠於元旦跨年、寒假效應，掌握節慶採買和年前的聚餐商機，有效帶動營運表現。
全家餐飲表示，元月成長動能主要來自於既存店穩健經營，加上各品牌推出精準行銷策略奏效，大戶屋推出「神馬龍舞賀新春」活動，主推1,199元好運雙人餐，可一次品嚐到經典暢銷餐點「牛肉壽喜燒定食」、「炭烤𩸽魚定食」和招牌日式甜點、小菜和飲料，限期推出罕見的超值優惠；bb.q CHICKEN創意推出「尋找669」活動，身份證對中相同3碼，即可用669元購買指定套餐，享有獨家專屬84折優惠；IKIGAI燒肉則因應節慶推出雙人餐和趴踢三人餐，只要1,899元就能享有海陸饗宴三人餐，助攻各品牌年前業績成長，迎來元月強勁開局。
展望後市，進入農曆春節氛圍，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉三大品牌，聯合發出總價值高達1,170元的「馬載而歸優惠券」，只要於限定期間至店鋪用餐，就能獲得3月至5月商品優惠券。同時，各品牌掌握春節商機，大戶屋推出期間限定「炭烤牛肉與鹽麴五花雙拼定食」和「炭烤牛肉與醬油麴雞雙拼定食」；bb.q CHICKEN則推出適合闔家團聚的3-4人炸雞套餐，更加碼推出100%中獎率的「金馬騎雞」刮刮卡活動，及首次祭出外帶自取，免費再送去骨炸雞；IKIGAI則瞄準小家庭過年團圓和情人節商機、訂位踴躍，皆可望成為驅動營收的動能。
