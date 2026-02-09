全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家餐飲公司總經理辛紫綾。記者曾原信／攝影
全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然因農曆年假期坐落月份不同，去年農曆年假期落於1月，今年落於2月，但仍受惠於元旦跨年、寒假效應，掌握節慶採買和年前的聚餐商機，有效帶動營運表現。

全家餐飲表示，元月成長動能主要來自於既存店穩健經營，加上各品牌推出精準行銷策略奏效，大戶屋推出「神龍舞賀新春」活動，主推1,199元好運雙人餐，可一次品嚐到經典暢銷餐點「牛肉壽喜燒定食」、「炭烤𩸽魚定食」和招牌日式甜點、小菜和飲料，限期推出罕見的超值優惠；bb.q CHICKEN創意推出「尋找669」活動，身份證對中相同3碼，即可用669元購買指定套餐，享有獨家專屬84折優惠；IKIGAI燒肉則因應節慶推出雙人餐和趴踢三人餐，只要1,899元就能享有海陸饗宴三人餐，助攻各品牌年前業績成長，迎來元月強勁開局。

展望後市，進入農曆春節氛圍，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉三大品牌，聯合發出總價值高達1,170元的「馬載而歸優惠券」，只要於限定期間至店鋪用餐，就能獲得3月至5月商品優惠券。同時，各品牌掌握春節商機，大戶屋推出期間限定「炭烤牛肉與鹽麴五花雙拼定食」和「炭烤牛肉與醬油麴雞雙拼定食」；bb.q CHICKEN則推出適合闔家團聚的3-4人炸雞套餐，更加碼推出100%中獎率的「金馬騎雞」刮刮卡活動，及首次祭出外帶自取，免費再送去骨炸雞；IKIGAI則瞄準小家庭過年團圓和情人節商機、訂位踴躍，皆可望成為驅動營收的動能。

餐飲 全家 營收 春節
相關新聞

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

業界盛傳4月漲價15% 世界先進法說會上已有暗示

業界近期再盛傳世界先進（5347）今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進今日不評論，不過，早在日前法說會上世界...

均豪元月業績月減51% 均華減26%

半導體設備廠均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告元月業績，均豪為2.69億元，下探十個月來低點，月減51.5%，年...

光洋科、金益鼎 多角化經營力拚維持獲利水準

光洋科（1785）、金益鼎及佳龍等國內貴金屬回收相關業者，積極透過多角化經營、新產能到位及深化應用材料技術，鎖定循環經濟...

大江元月營收年增12％ 和康生增7.9％

保健品大廠大江（8436）及高階醫材子公司和康生雙雙公布今年元月營收，大江生醫元月合併營收6億元，年增12.2%；和康生...

