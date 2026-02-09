快訊

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
三大法人買超361億元，台股大漲622點迎封關前暖身。記者陳正興／攝影
三大法人買超361億元，台股大漲622點迎封關前暖身。記者陳正興／攝影

台股9日隨美股強彈，大盤指數開高收高621.7點、報32,404.62點，一舉收復5日、10日線，盤中更一度飆升883.13點、觸及32,666.05點，成交值則在蛇年封關僅剩2個交易日之下，持續收斂至6,308.8億元。三大法人回補買超361.51億元。10日將聚焦台積電（2330）1月營收表現與華邦電（2344）、友達（2409）、智原（3035）、中光電（5371）等法說風向。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超247.69億元，投信買超7.05億元；自營商買超（合計）106.78億元，其中自營商（自行買賣）買超11.81億元、自營商（避險）買超94.97億元。

盤面上，重量級電子權值群起而上。權王台積電盤中追平歷史最高價1,835元，臨收雖急殺5元、收1,815元，但仍貢獻大盤近287點漲點，站回10日線上；聯發科（2454）強化資料中心特殊應用IC相關布局，總經理陳冠州近日強調相關產品線有機會躍居第二大營收項目，股價改寫盤中1,870元、收盤1,830元雙新高，貢獻大盤約63.87點；日月光投控（3711）受惠先進封裝營收翻倍，更攜手Ainos與盟立打造新世代「嗅覺機器人」，盤中股價衝上330元歷史新高，終場收327元、漲幅達7.39%，亦貢獻大盤33.32點漲點。此外，台達電（2308）、智邦（2345）、台光電（2383）、鴻海（2317）等權值要角也同步收高。

類股方面，記憶體族群多頭強勢反撲，華邦電、旺宏（2337）、宇瞻（8271）、鈺創（5351）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）高掛漲停作收，南亞科（2408）大漲3.97%、收274.5元，群聯（8299）、晶豪科（3006）、力積電（6770）等亦聯袂收高。

機器人概念族群則有盟立（2464）觸及漲停，全球傳動（4540）、上銀（2049）、大銀微系統（4576）、致茂（2360）、和椿（6215）等齊漲逾5.5%。

自營商 台積電 中光電 華邦電 三大法人 機器人 南亞科 台股 台達電
