外資上周大賣台股逾千億元 這族群最慘烈、3檔指標股全遭倒貨

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,085.64億元，賣超友達（2409）7.76萬張最多，另買超凱基金（2883）9.6萬張最多。

上周（2/2~2/6）外資在集中市場總賣超金額為1,085.64億元，另統計自今年初至2月6日止，外資累計賣超金額為997.93億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為50兆2,706.31億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.54%，較1月30日的50兆5,232.9億元新臺幣，減少2,526.59億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名凱基金買超9.6萬張、第二名中鋼（2002）買超7.23萬張、第三名台新新光金（2887）買超5.65萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名友達賣超7.76萬張、第二名群創（3481）賣超6.51萬張、第三名彩晶（6116）賣超5.48萬張，外資上周瘋狂倒貨的族群前三名全是面板股。