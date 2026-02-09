外資上週賣超1085.64億元 大砍面板股
台股上週震盪，週跌280.83點或0.87%，上週五集中市場指數收在31782.92點，終止先前週線連6紅。根據台灣證券交易所統計，外資上週賣超新台幣1085.64億元。
個股方面，上週外資賣超前3名上市公司分別為友達7萬7582張、群創6萬5165張、彩晶5萬4838張，清一色為面板股；另外外資上週賣超台積電3萬8657張排第5。
買超榜方面，上週外資買超前3名上市公司為凱基金9萬6005張、中鋼7萬2311張、台新新光金5萬6527張。
另統計今年初至2月6日止，外資累計賣超金額為997.93億元。外資總持有股票市值為50兆2706億元，占全體上市股票市值比重48.54%。
