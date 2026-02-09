快訊

台股農曆年後勝率高 法人：金融股勝大盤、可望開工領紅包

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股農曆年後漲跌幅。註：上述指數為價格指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2026/02。
台股農曆年後漲跌幅。註：上述指數為價格指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2026/02。

農曆春節將至，各大企業陸續發放年終獎金，不少民眾在領到辛勞一年的果實時，也需同步規劃獎金用途，國泰投信建議，農曆年後大盤勝率高，且樂觀看好2026年台股，預期在基本面帶動下， 台股在封關前有短期回檔都是布局良機，可優先選擇二月除息的ETF，預定年後除息的國泰永續高股息（00878）即將於2/26除息，本次最後買進日為2/25，股息預計將於3/23發放。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，以近十年數據來看，農曆年後二十天大盤勝率高達七成，平均報酬近2.6%，金融股更是高達八成，平均報酬3.3%，比大盤更有投資機會。擔憂大盤震盪的投資人，則可以選擇息收為主的台股ETF，如00878擁有3成金融股與4成AI概念股，可望搭上長線AI成長空間，因有高息股支撐，波動度也相對大盤來的低，

投信業者指出，00878之所以能成為百萬投資人的核心配置，該基金追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，選股邏輯兼顧ESG永續經營與企業獲利能力，且落實產業分散配置，不僅布局晶圓代工、封裝測試與電子零組件等AI關鍵領域，更透過橫跨電子、金融、傳產等多元領域的權重分配，有效降低單一產業波動帶來的風險，科技類股在投組中扮演上攻動能角色，金融族群則能作為資金避風港，在震盪的市場環境中，有望展現出優異的防禦特質，進可攻退可守。

00878基金經理人江宇騰強調，00878成立超過5年，走過多次牛熊考驗，近期淨值緩步墊高，自2025年上市13家金控獲利出爐，稅後盈餘總計新台幣5,863.2億元，今年金融族群的配息表現有望再添高度競爭力，極具期待空間；而從歷史數據觀察，金融股在農曆年後往往具備較強的補漲動能與上漲機率，隨著年後資金回流，法人普遍看好金融類股的評價修復行情，00878的前三大成分股即是國泰金（2882）、中信金（2891）與富邦金（2881），合計就有28%左右的占比，協助投資人更能精準捕捉金融股的成長契機，觀察三大成分股報酬表現，國泰金近一年報酬為17.17%、中信金為35.44%、富邦金為14.66%。

展望2026年，台灣整體的經濟成長動能，依然由AI與科技產業有較大表現空間，法人機構指出，台灣經濟在2025年寫下輝煌紀錄，主要受惠於全球科技供應鏈重組與AI需求爆發，2025年第4季GDP年增率高達12.7%，帶動全年經濟成長率衝上8.6%，使台灣一舉躍升為2025年亞洲成長最快的經濟體之一。在科技與金融雙引擎的推動下，為台灣經濟發展再添柴火，投資人可趁勢透過00878進行布局，將年終獎金轉化為長期的增值動力。

