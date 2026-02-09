台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1,815元

台股9日收盤上漲621.7點，終場以32,404.62點作收，成交量6,308.80億元；台積電（2330）盤中衝上1,835元平新高，收盤價1,815元，上漲35元，漲幅1.97%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、力積電（6770）、群聯（8299）、華通（2313）、華星光（4979）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：啟碁（6285）、緯穎（6669）、群創（3481）、台玻（1802）、貿聯-KY（3665）、寰宇-KY（4991）、勤誠（8210）及兆赫（2485）。

永豐投顧表示，台股在春節前雖有賣壓，但現在AI加速投資擴張的邏輯沒有改變，所以AI仍是理想投資標的；逢高可以獲利了結，但基本上仍要持有基本部位，如有低價則要逢低布局。由於春節長時間休市，意味抱股過年要承擔風險，必須獲得風險貼水。根據過去幾年的經驗，大盤往往有3%的報酬，如果認為AI仍是主流，不妨趁低布局。

第一金投顧表示，短線多空以10日線在32,147為觀察方向，長線回歸產業面及基本面，AI特別是伺服器相關隨著應用資料運算及傳輸量更大，應用更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠；中長期以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。