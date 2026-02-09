美國科技股呈現分化趨勢 中小型股有機會優於大型科技股

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，美國科技類股近期震盪較大，因為伊朗局勢變數易引發市場拋售；資金自科技股及高成長、估值偏高的族群，轉向獲利較為穩定的傳統類股；AI應用發展，對部分軟體即服務（SaaS）股票造成壓力。不過，這些因素並不構成對科技股的長期利空，較偏向短期震盪。儘管市場原本即預期今（2026）年第1季波動度偏高，但突如其來的下挫，仍對投資情緒造成一定衝擊。

資金轉向傳統類股，主要反映第1季銀行儲備緊張，加上降息時程仍不明朗，使市場對貨幣政策寬鬆的期待尚未成形。儘管貨幣政策不確定性對高估值科技股形成壓力，但預期跌幅應不致過於劇烈。第1季結束後，市場有機會逐步轉向預期美國加速降息，屆時科技股表現可望回穩回升。此外，AI概念不宜過度狹隘解讀，長期來看，能夠持續成長的傳統產業，或多或少都將受惠於AI，此具競爭力的傳統類股本就具備上漲基礎。

AI 應用對 SaaS 股票的衝擊逐漸浮現。隨著 OpenClaw、Anthropic 等法律AI應用推出，市場對部分 SaaS 商業模式的可替代性產生疑慮，導致相關股票出現明顯回檔。即便是 Palantir（PLTR）等基本面相對強勢的公司，也難免面臨潛在AI應用影響客戶成長的擔憂；而 AppLovin（APP）則因市場擔心 Google 發展自有廣告AI工具，而出現被邊緣化的風險。近期資金自 Salesforce（CRM）、Intuit（INTU）等 SaaS 股票撤出，並非意味 SaaS 產業即將被淘汰，而是市場提前反映未來競爭與替代風險。

盧曉暘表示，今年美國科技股走勢可能呈現明顯分化，市場將更著重企業是否具備維持或擴大市場份額的能力。投資人傾向避開商業模式較易被取代的類股，並聚焦具競爭優勢與成長韌性的公司。展望後市，在短期大幅回檔後，市場仍有機會出現技術性反彈。相較於恐慌性賣出，持續觀察市場修復動能，等待情緒回穩，或更有利於後續布局。

若從那斯達克100指數的日線圖來看，參考去年8月啟動的升浪走勢，雖然自2025年11月以來指數進入橫盤整理，但近期已回落至布林通道（Bollinger Bands）下緣。在技術面超賣的情況下，一旦出現明顯反彈，走勢往往會相對迅速，預期下週出現反彈的機會較高。

另一個更值得留意的指標，則是反映美國中小型股表現的羅素2000指數（Russell 2000 Index）。該指數年初一度突破歷史新高，近期在利空因素影響下回測布林通道下緣，同時也回到去年12月中旬突破後形成的支撐區，約落在2,590至2,600水準。從技術面觀察，今年中小型股的表現有機會優於大型科技股，若出現反彈，其力道可能也相對更強，投資人宜密切留意後續走勢。