封關前大漲也要買 分析師說抱股過年買「3類」概念股


經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股9日跳空開高走高。中央社
台股9日跳空開高走高。中央社

美科技股上周五強勢反彈，台股9日跳空開高走高，一度衝達32,666.05點，大漲883.13點，權王台積電（2330）帶頭衝，分析師看好農曆年封關前可望天天漲，美股大漲及年前「已無賣壓」，是推升大盤指數上衝的兩大因素，想要抱股過年的人，錯過上周五的買點，封關前即使是上漲也要買，首選除了大型股續抱或加碼之外，還有這3個族群可以布局。

美股上周五強彈，道瓊工業指數首度站上50,000點大關，收在50115.67點，大漲1,206.95點；標準普爾500指數上漲133.90點，收6,932.3點；以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，收23,031.21點。

在亞馬遜、Alphabet擴大AI資料中心資本支出利多帶動下，輝達、超微等晶片股齊步走強，費城半導體指數上漲433.987點，漲幅5.7%，收8,048.625點；台積電ADR勁揚5.48%。

台股9日以31,956.21點開出，上漲173.29點，權王台積電以1,830元開高，上漲50元，一度衝達1,835元，追平歷史最高價，貢獻大盤指數約456點，台積電領攻，其他權值股包括日月光投控（3711）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等同步大漲，大盤指數急拉衝達32,666.05點，大漲883.13點。

蛇年封關倒數，證券分析師張陳浩表示，年前不想抱股過年的賣壓已經結束，「想賣的都賣了」，以相較於1月間動輒超過8,000億元到近兆元的成交量來看，盤中呈現量縮大漲的走勢，可以看出，已經沒有賣壓了，看好封關日前可望天天上漲，以紅盤封關。

張陳浩分析，先前的賣壓來自不想抱股過年的主力、丙種、投信、自營商及外資等，但從上周五大盤指數先重挫再翻紅， 最後僅小跌收盤的過程來看，跌破月線後出現大量換手，抱股過年的買盤已逢低提早進場。

張陳浩強調，想抱股過年，大型個股是首選，看好台積電、日月光投控、京元電子（2449）、CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213），另外，PCB的金像電（2368）、散熱的奇鋐（3017）及雙鴻（3324）等，都值得關注，手上已有的投資人可以續抱或是加碼。

此外，張陳浩新增3個可以抱股過年的族群，首先是具有CPO概念的PA三雄，穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）；另外則是金融股，張陳浩認為，今年仍是降息年，金融股將受惠，國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金（2883）等可以留意；還有一個族群則是電力概念股，張陳浩表示，康普（4739）及高力（8996）都值得關注。

台積電 過年
