快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

對日投資佈局 股票成長、房產保守

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
學者分析，日本未來經濟有望增加刺激政策，但排外的面向也會浮現。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
學者分析，日本未來經濟有望增加刺激政策，但排外的面向也會浮現。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「日經指數有望成長，但日本會對外國人採購房產增加限制！」學者徐遵慈9日在座談會分析，日本首相高市早苗競選期間強調減稅、解決外國過度觀光與買房問題，因此赴日投資房產須注意。針對日本經濟，她分析，2025到2026年的經濟有望溫和成長，日經指數近來也大漲，盼改善通膨問題，且日本會加強對美、東南亞經貿交流。

未來有望繼續升息

國策研究院9日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，中經院WTO與RTA中心副研究員徐遵慈分析，日本目前的經濟型態有幾項指標值得觀察，包括日經指數持續創下新高，近期有望57000點；日本短期利息0.75%，未來還有機會繼續升息，但日本的國債殖利率也飆升，後續可關注財政紀律是否惡化。

徐遵慈強調，很多人認為高市繼承安倍的政策，但安倍經濟學的三支箭分別為貨幣寬鬆、彈性財政與結構改革，但如今日本已經擺脫通縮，現在是面對通膨問題，加上長期低成長（除了疫情後以外，大多負成長或零成長），高市未來要處理的不是債務，而是刺激經濟，未來會加強半導體、國防與先進科技等面向。

減少對中經濟依賴

「日本經濟結構與台灣很像！」徐遵慈分析，包括對中投資減少、對美投資增加，高市早苗將於3月訪問美國，屆時會確定前首相石破茂與美國總統川普簽訂的5500億美元投資要如何落實，雖然日本很多企業融入中國供應鏈，但近年來也開始研議如何擺脫對中依賴，增加對台與東南亞經貿合作。

針對高市勝選後的狀況，徐遵慈認為，日本CPI已經連續4年突破日本央行2%的目標，預計將會降低消費稅，自民黨目前規劃是停收食品2年消費稅。

對外國人限制增加

針對外國人問題，徐遵慈表示，日本6月可能提出政策，要求無論白領或藍領的外籍人士，在日本工作要有總額管理，同時限縮引進移工，還有取得歸化與永久居留的資格，並增加外國人在日購買房產的限制，若有赴日投資房產者需注意。

【更多精采內容，詳見

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／盧秀燕恭喜高市早苗大獲全勝 盼台中、日本加強交流合作

日本大選自民黨創大勝 陸學者：中日關係恐進一步惡化

自民黨眾院選大勝 台日關係走向 王義川：往前、友好、更緊密

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

相關新聞

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1,815元

台股9日收盤上漲621.7點，終場以32,404.62點作收，成交量6,308.80億元；台積電（2330）盤中衝上1,835元平新高，收盤價1,815元，上漲35元，漲幅1.97%。

美國科技股呈現分化趨勢 中小型股有機會優於大型科技股

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，美國科技類股近期震盪較大，因為伊朗局勢變數易引發市場拋售；資金自科技股及高成長...

封關前大漲也要買 分析師說抱股過年買「3類」概念股

美科技股上周五強勢反彈，台股9日跳空開高走高，一度衝達32,666.05點，大漲883.13點，權王台積電（2330）帶...

對日投資佈局 股票成長、房產保守

「日經指數有望成長，但日本會對外國人採購房產增加限制！」學者徐遵慈9日在座談會分析，日本首相高市早苗…

台股開高走高一度大漲883點 法人：台股封關倒數 看好這三產業族群

台股上周下跌0.8%，受市場節前調節部位規避長假不確定性影響，使得周線收黑。不過美股四大指數上周五全數收紅，且以費半指數...

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

年關將近，台股9日開高走高，距離農曆年封關只剩二個交易日，早盤開高後，一路維持高檔震盪，大漲逾800點，重要權值股紛紛走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。