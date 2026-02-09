對日投資佈局 股票成長、房產保守

「日經指數有望成長，但日本會對外國人採購房產增加限制！」學者徐遵慈9日在座談會分析，日本首相高市早苗競選期間強調減稅、解決外國過度觀光與買房問題，因此赴日投資房產須注意。針對日本經濟，她分析，2025到2026年的經濟有望溫和成長，日經指數近來也大漲，盼改善通膨問題，且日本會加強對美、東南亞經貿交流。

未來有望繼續升息

國策研究院9日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，中經院WTO與RTA中心副研究員徐遵慈分析，日本目前的經濟型態有幾項指標值得觀察，包括日經指數持續創下新高，近期有望57000點；日本短期利息0.75%，未來還有機會繼續升息，但日本的國債殖利率也飆升，後續可關注財政紀律是否惡化。

徐遵慈強調，很多人認為高市繼承安倍的政策，但安倍經濟學的三支箭分別為貨幣寬鬆、彈性財政與結構改革，但如今日本已經擺脫通縮，現在是面對通膨問題，加上長期低成長（除了疫情後以外，大多負成長或零成長），高市未來要處理的不是債務，而是刺激經濟，未來會加強半導體、國防與先進科技等面向。

減少對中經濟依賴

「日本經濟結構與台灣很像！」徐遵慈分析，包括對中投資減少、對美投資增加，高市早苗將於3月訪問美國，屆時會確定前首相石破茂與美國總統川普簽訂的5500億美元投資要如何落實，雖然日本很多企業融入中國供應鏈，但近年來也開始研議如何擺脫對中依賴，增加對台與東南亞經貿合作。

針對高市勝選後的狀況，徐遵慈認為，日本CPI已經連續4年突破日本央行2%的目標，預計將會降低消費稅，自民黨目前規劃是停收食品2年消費稅。

對外國人限制增加

針對外國人問題，徐遵慈表示，日本6月可能提出政策，要求無論白領或藍領的外籍人士，在日本工作要有總額管理，同時限縮引進移工，還有取得歸化與永久居留的資格，並增加外國人在日購買房產的限制，若有赴日投資房產者需注意。

【更多精采內容，詳見 】