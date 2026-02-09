台股開高走高一度大漲883點 法人：台股封關倒數 看好這三產業族群

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股即將封關。中央社
台股即將封關。中央社

台股上周下跌0.8%，受市場節前調節部位規避長假不確定性影響，使得周線收黑。不過美股四大指數上周五全數收紅，且以費半指數大漲5.7%最高，也帶動台股9日開高走高，盤中最高一度大漲883點至32,666點。台積電（2330）盤中最高上漲55元至1,835元。

台新投顧指出，蛇年封關倒數，距離農曆春節長假僅剩不到三個交易日。月線支撐力道強勁，美股財報亮眼但震盪加劇，投資人宜適度調節持股水位。重申節前應降低倉位壓力，保持資金靈活性，待年後再作後續布局。

此外，美國科技財報普遍優於預期，雖然短線漲多造成震盪，但中長線多頭趨勢不變。

台新投顧表示，看好三大產業族群包括低軌道衛星、半導體封測，以及太陽能族群。低軌道衛星受惠SpaceX併購案帶動，SpaceX正式併購xAl進行重直整合，打造軌道資料中心，使衛星題材持續受熱。半導體封測受惠於製程微縮價值提升，晶片變貴導致報廢成本大幅上升，使封測產業在供應髓中的重要性顯著增加。太陽能族群則受惠於政策法規強制增設，8月起台灣1,000平方公尺以上新建案強制增設屋頂太陽能，族群將直接受惠。

