快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

公司股東年度申報3月開跑 商業署提醒勿逾期

中央社／ 台北9日電

經濟部商業署今天提醒，「公司負責人及主要股東資訊年度申報」期間為3月1日至31日，包含無限公司、兩合公司、有限公司及非公開發行公司（含創櫃板）等，均須在3月底前完成申報，商業署將於2月下旬主動以電子郵件提醒各公司，籲請依規定如期辦理，以免受罰。

商業署指出，若公司未依規定完成申報或申報資料不實，經限期通知仍未改正，將對代表公司董事處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，若再次通知仍未改正，將按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者，得廢止公司登記。

商業署今天舉行記者會，署長蘇文玲表示，為強化洗錢防制、提升公司資訊透明度，依公司法第22條之1規定，非公開發行公司須每年定期申報公司負責人及主要股東資訊，目前申報平台由集保結算公司建置與維運。

集保結算公司經理張貴盛指出，目前約有75萬家公司須進行年度申報，往年申報過的公司，僅需針對有異動的資料進行調整，確認無誤後即可快速完成申報，作業流程相對簡便。

蘇文玲指出，新制自2018年上路以來，申報率皆維持在9成以上，未如期申報的公司，經通知後也都依規定補申報，至今裁罰案件僅16件，每件裁罰金額為5萬元，尚未出現連續處罰的情形。

商業署表示，已於申報平台提供操作教學影片及常見問題（Q&A），並設有客服諮詢專線「412-1166」，公司於年度申報期間如有疑問，可洽詢協助。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨團對「憲判2號」有不同意見 喊話賴總統補提名缺額大法官

是龍貓！步道驚見血跡紙箱 新北動保處急救援

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

影／代刀爭議又一樁！高雄博田醫院、醫師各罰50萬 廠商移送法辦

相關新聞

台股開高走高一度大漲883點 法人：台股封關倒數 看好這三產業族群

台股上周下跌0.8%，受市場節前調節部位規避長假不確定性影響，使得周線收黑。不過美股四大指數上周五全數收紅，且以費半指數...

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

年關將近，台股9日開高走高，距離農曆年封關只剩二個交易日，早盤開高後，一路維持高檔震盪，大漲逾800點，重要權值股紛紛走...

日股飆漲 聯邦投信：透過日本多重資產基金掌握投資契機

日本手相高市早苗解散眾議院並決定舉行國會選舉，結果出爐後，日股9日飆漲，聯邦日本多重資產基金投資顧問Nissay資產管理...

抱股過年穩當？ 永豐投顧：可逢高了結 但要有基本持股

永豐投顧表示，台股在春節前雖有賣壓，但現在AI加速投資擴張的邏輯沒有改變，所以AI仍是理想投資標的；逢高可以獲利了結，但...

台股大漲帶動券商龍頭元大金股價市值雙創新高 激勵證券股上揚

台股今日因為道瓊破5萬點和台積電ADR大漲的激勵，使早盤一開始就大漲近900點，目前漲勢逾750點，除了大型電子權值股之...

高市大勝…自民黨豪奪3分之2席次 日本復興行情點火、法人點名二產業最受惠

日本第51屆眾議院選舉結果揭曉，現任首相高市早苗打出漂亮一仗，執政的自民黨贏得316席，較選前的198席大增六成，已超過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。