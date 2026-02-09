日股飆漲 聯邦投信：透過日本多重資產基金掌握投資契機

日本手相高市早苗解散眾議院並決定舉行國會選舉，結果出爐後，日股9日飆漲，聯邦日本多重資產基金投資顧問Nissay資產管理在2月2日拜訪聯邦投信時表示，日本經濟已走出長達30年的通縮陰霾，成長動能回溫。高市早苗個人支持度更高達七成，市場普遍預期執政黨有機會取得過半席次，選後政局穩定有助於高市早苗政策的延續與改革推動。再加上人們普遍認為高市推行的成長政策將會實現，應該會推高股價。

從總體經濟面觀察，日本景氣數據呈現「趨穩但結構分化」的特徵。2025年12月工業生產優於市場預期，顯示製造業調整已逐步接近尾聲。雖然生產用機械（含半導體設備）短期轉弱，但經產省預估1月可望回到月增，反映景氣循環仍具韌性。就業市場方面，12月失業率維持在2.6%的歷史低檔，就業與受雇人數連續三年以上年增，且正式職員增加、非正式職員減少，顯示企業在留才與加薪壓力下，僱用結構持續改善。聯邦投信分析，在通膨溫和、實質薪資逐步修復、經濟成長回到正軌的背景下，日本正進入「低失業、溫和通膨、可控升息」的新均衡階段，有利中長期投資布局。

聯邦投信建議投資人可以透過日本多重資產基金參與選後日本投資契機，有助於平衡報酬與波動。聯邦日本收益成長多重資產基金以日本股票為配置核心，並搭配債券與 REITs等收益型資產，依市場環境彈性調整比重，在掌握企業成長機會的同時，強化收益來源與風險管理。基金提供新台幣、美元與日圓多幣別選擇，並設有季配息機制，為投資人打造兼顧收益與成長的投資選擇。