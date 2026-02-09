快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股距離農曆年封關只剩二個交易日。中央社
年關將近，台股9日開高走高，距離農曆年封關只剩二個交易日，早盤開高後，一路維持高檔震盪，大漲逾800點，重要權值股紛紛走強、大盤一舉站回所有均線之上，多頭攻勢猛烈。

截至上午11點40 分，台股盤中最高達32,666點，一度大漲883點，表現強勢；台積電（2330）盤中再以1,835元平歷史高，鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）等權值科技股也強勢上攻；記憶體的華邦電（2344）、南亞科（2408）、創見（2451）、品安（8088）、威剛（3260）、晶豪科（3006）等全數勁揚；封裝測試、IC製造、半導體族群最為強勢。

千金股方面，漲多於跌，其中印能科技（7734）、聯亞（3081）、智邦（2345）盤中一度亮燈漲停，光聖（6442）、台光電（2383）、聯發科、精測（6510）、致茂（2360）、信驊（5274）、雙鴻（3324）、穎崴（6515）、旺矽（6223）紛紛強漲逾半根漲停板；僅嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、大立光（3008）、川湖（2059）走弱，其餘皆表現亮眼。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股目標指數區間約落在36,500至38,000點，2026整年度企業獲利約5.65兆元，上市櫃公司基本面穩健，有利支撐多頭格局。

此外，根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

再分產業看，電子類股預估維持高速成長約36%，其中半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

展望後市，儘管股市評價逐漸升高，但台股走高主要動能來自企業獲利實質成長；方向上，短期來看，預期2月到3月適逢各公司法說與季財報公布，投資人將從稍早的作夢行情，轉而關注實質獲利數字。此外，4、5月進入各公司決議配息政策旺季，具高殖利率與成長性的公司亦值得留意。

