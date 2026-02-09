快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

跟著台股同慶 金融指數創高 元大金、永豐金也刷歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股9日表現強勁，上週五守住月線後，今日盤中大漲近800點，一舉站上十日線，金融股也普遍大漲，推動金融指數創下新高，元大金（2885）、凱基金（2883）、群益證（6005）盤中都強漲逾3%，國泰金（2882）、統一證（2855）上漲逾2%，永豐金（2890）上漲逾1%。其中元大金、永豐金都創下歷史新高，元大金衝上44元，永豐金盤中則扣30元大關。

台股在美股上週五大漲帶動下，今日漲勢猛烈，直接站回3,2000點關卡，早盤一度大漲至32,666.05點，大漲883.13點，除了由台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）等科技權值股貢獻漲點，金融股也助台股一臂之力，尤其凱基金、元大金盤中大漲逾3%，國泰金上漲逾2%。

元大金盤中衝上44元之上，股價創下歷史新高；永豐金盤中衝上30.2元，也刷新高。整體金融指數最高衝上2,474.61點，上漲逾1%，創新高。

元大金去年12月單月稅後純益31.8億元，全年稅後純益365.2億元，創歷史新高，EPS 2.74元。其中元大金旗下子公司證券、銀行、投信、期貨全年獲利皆同步創下歷史新高。

元大證券受惠於台股12月日均量達6,181億元，帶動證券經紀手收，12月稅後純益27.5億元，月減5.4%，年增82%，累計全年稅後純益244.2億元，年增15.4%。

永豐金去年12月稅後純益15.6億元，月減21.4%，累計全年稅後純益265億元，年增19.2%，連三年創歷年新高，EPS 1.97元，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且於2025年10月起認列京城銀行獲利。

法人估今年整體金控股平均現金殖利率約4%，元大金約1.6～1.65元，永豐金也有機會挑戰1元。

