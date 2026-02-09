快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

抱股過年穩當？ 永豐投顧：可逢高了結 但要有基本持股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投顧建議台股近日逢高可以獲利了結，但基本上仍要持有基本部位。（本報系資料庫）
永豐投顧表示，台股在春節前雖有賣壓，但現在AI加速投資擴張的邏輯沒有改變，所以AI仍是理想投資標的；逢高可以獲利了結，但基本上仍要持有基本部位，如有低價則要逢低布局。

國際股市上周跌勢頗重，但台股相對穩定，永豐投顧表示，台灣總體經濟向好，年度經濟成長率上修，因此在股價回檔後，投資人已無獲利了結、年前賣股的必要，反而逢低買進，對股市有信心。

永豐投顧表示，美國股市震盪，但是AI加碼投資的邏輯不變。Alphabet（GOOGL-US）2月4日宣布，2026年的資本支出上看1,850億美元，是2025年的兩倍以上，這個預期的資本支出增幅遠遠超出同業的預測規模，加碼投資AI邏輯不變。

由於春節長時間休市，意味抱股過年要承擔風險，必須獲得風險貼水。根據過去幾年的經驗，大盤往往有3%的報酬，如果認為AI仍是主流，不妨趁低布局。

AI 台股
