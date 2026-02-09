台股大漲帶動券商龍頭元大金股價市值雙創新高 激勵證券股上揚

台股今日因為道瓊破5萬點和台積電ADR大漲的激勵，使早盤一開始就大漲近900點，目前漲勢逾750點，除了大型電子權值股之外，金融股也受到激勵，尤其證券龍頭股元大金帶頭大漲，盤中每股最高上漲1.8元、漲幅逾4%，來到每股44.45元的新高價位，總市值也破5900億，再創新高。

元大金目前盤中價格在每股44.2元，上漲3.63%，漲勢在全體金融股名列前茅，並且帶動包括凱基金、群益證、統一證等其他證券股或有證券屬性的金控股上漲，每股分別來到19元、28.85元、29.25元，分別上漲3.83%、3.59%、2.99%。而今日上漲超過1%的金融股，還包括了國泰金、富邦金、中信金、永豐金、台新金，每股分別為77.7元、94.1元、52.2元、30元、23.85元，分別上漲2.64%、1.84%、1.16%、1.69%、2.14%。

元大金股價目前為金控前四強，僅次於富邦金、國泰金、中信金，今日各金控股表現，以元大金最為亮眼，在台股大盤大反彈、成交量再放大之際，元大金的證券龍頭股優勢也充份反應在股價上，同時，金控總市值更一度晉身前四強，目前正和市值第四強的兆豐金激烈拉倨；對此法人指出，元大金旗下元大證券、元大投信、元大期貨都為該領域龍頭，元大證金為市場上唯一的證金公司，旗下泛證券事業群戰力完整，可盡情展現證券事業的優勢，另外元大銀行與元大人壽營運穩健，獲利成長之外也不會造成金控的增資負擔，也使元大金股價直線上漲。