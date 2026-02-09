為何上周跌深卻強力反彈 安聯投信這麼看

台股累積漲幅較多的族群短線面臨獲利了結壓力浮現，資金快速輪動，因而造成盤勢高低大幅震盪。根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。安聯投信台股團隊表示，儘管台股大盤短線呈現震盪走勢，預期短線回檔後仍有撐，對台股後市仍偏向樂觀看待。

安聯投信表示，電子類股預估維持高速成長約36%，其中半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管股市評價逐漸升高，但台股走高主要動能來自企業獲利實質成長，因此，在基本面有撐下，若遇盤勢拉回正是累積更多部位的好時機，建議定期定額台股基金投資人應持續累積部位，長線投資者可逢修正佈局未來收穫機會。

安聯投信台股團隊表示，以短期來看，預期2月到3月適逢各公司法說與季財報公布，投資人將從稍早的作夢行情，轉而關注實質獲利數字，建議未來佈局上更需明辨實際具獲利上修的族群。此外，4、5月進入各公司決議配息政策旺季，具高殖利率與成長性的公司亦值得留意。

安聯投信台股團隊表示，就族群來看，今年GPU和自研晶片（ASIC）都將陸續推出新一代晶片，先進製程和先進封裝產能需求殷切。此外，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，若要加速晶片推出時程，需用倍數產能來縮短測試週期，帶動測試介面等供應吃緊，相關族群值得持續布局。

AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。其中記憶體方面，受到AI需求激增、產能轉移等排擠效應，目前DRAM原廠庫存處於歷史新低，買方在無安全庫存的情況下仍需維持基本進貨量，預期在買賣雙方尚未有一方建立足夠安全庫存前無跌價空間。至於消費電子族群，今年出貨將受到電子零組件報價上漲影響，年減幅度可能擴大，預期高階產品較有機會抵禦成本上升的影響。