雙題材加持！盟立攻嗅覺機器人、鈣鈦礦太陽能電池 股價大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

盟立（2464）已是機器人概念股，近日和日月光投控（3711）轉投資美國AI應用公司Ainos合作，打造「有嗅覺的機器人」，並已開始出貨，同時盟立也耕耘鈣鈦礦太陽能電池，已有相當的基礎，往新技術方向研發中。盟立9日股價盤中大漲逾9%，一度攻至78.6元，挑戰前波高點。

現有機器人多僅仰賴視覺與聽覺感測來理解周遭環境的變化，而盟立開發出能嗅聞的機器人，是一大突破。盟立執行長林世東表示，「有嗅覺的機器人」現在非常火熱，例如半導體等工廠需要用到很多毒性氣體，假使氣體出現洩漏問題，有嗅覺的機器人可馬上將氣味轉換為可供機器理解與分析的數位數據上傳至雲端分析，比人工更快。

林世東指出，相關產品詢問度相當高，多家國際大廠上門尋求對接，不僅進入概念性驗證（POC）階段，也有部份客戶開始出貨。

盟立和Ainos合作，Ainos擁有AI Nose嗅覺智能平台，盟立則將該平台整合進入盟立的人形機器人與四足機器人系統，讓機器人具有嗅覺這個感知能力，應用場景涵蓋半導體製造設施、自動化工廠、醫院巡邏、戶外環境檢測，以及社區安全與邊境巡防等。日月光投控目前持有Ainos近二成股權，是大股東之一。

盟立也耕耘鈣鈦礦太陽能電池，2023年即和友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月時宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，林世東表示，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，不過現在已有新的技術方向，並投入研發中。

盟立今已75.6元跳空開高，一度漲至78.6元，大漲逾8%，成交量突破3萬張。

