00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

高市大勝…自民黨豪奪3分之2席次 日本復興行情點火、法人點名二產業最受惠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日本股市將迎來新一波「復興行情」。 歐新社

日本第51屆眾議院選舉結果揭曉，現任首相高市早苗打出漂亮一仗，執政的自民黨贏得316席，較選前的198席大增六成，已超過議席總數的三分之二（310席），更是二戰後首次有單一政黨突破此門檻。

法人認為，這場壓倒性的勝利，不僅鞏固了高市政權的統治基礎，更可解讀為日本經濟結構改革的強力訊號。中國信託投信指出，在政局超穩定的前提下，日本股市將迎來新一波「復興行情」，其中又以半導體、商社等國家戰略產業受惠最深。

此次選舉結果確立了自民黨強勢主導地位。中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜分析，執政黨的大勝在短線上可望推升市場的風險偏好，長線來看，高市首相力推的「高市經濟學」與企業結構改革，將因獲得高民意支持有望暢行無阻。

許家瑜指出，只要全球未出現系統性風險，日本市場在強勢政府的帶領下，展望呈現正向。投資人以選票表達了對「日本再次強大」的期待，這股信心將可望轉化為資本市場的成長動能。

在高市早苗主張的「加強國防、提升日美同盟」大戰略下，哪些板塊最香？許家瑜點名，半導體已被明確列為日本國家戰略產業，是重中之重。

她指出，日本政府對半導體的大力支援不僅限於Rapidus、Sony與台積電熊本廠，更涵蓋了日本最引以為傲的上游設備與化材板塊。受惠於日美關係更加緊密、政府補貼挹注，以及AI強勁發展趨勢，日本半導體後市爆發力值得期待。

此外，作為日本經濟體質轉型代表的五大商社，在股神巴菲特加持與企業治理改革的推動下，亦將持續受惠於高市政權的經濟復甦政策。

台灣投資人若看好這波由政治紅利驅動的日股行情，不妨利用在台掛牌的日股ETF進行布局。目前國內資產管理業者中，中國信託投信在日股ETF領域布局最為積極且完整，旗下三檔日股ETF規模市占率合計超過四成，穩居龍頭地位。隨著高市早苗政權確立，日本將進入政策執行的黃金期，投資人可投資日股ETF，利用一籃子股票的優勢，精準掌握這波日股多頭列車。

許家瑜補充，高市首相力推的政策在民意高度支持之下，後續施行成果可期，重點支援產業（如AI、半導體、造船、量子、國家防衛等）成長動能值得關注。然提醒仍需留意擴大財政支出的財源、寬鬆貨幣政策可能導致日圓持續偏弱及地緣政治風險。

00954中信日本半導體 自民黨 高市早苗
