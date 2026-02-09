美股 V 轉激勵台股重返3.2萬點 00988A 狂飆近6%搶鋒頭

上周五美股上演驚天大逆轉，科技股從連日重挫中強勢反彈，激勵台股9日開盤開高走高大漲，指數重新站回32,000點關卡，一度衝達32,666.05點，飆漲883.13點；除了權值股表現搶眼之外，主動式ETF更成為本波反彈的超級亮點，其中，主動統一全球創新ETF（00988A）以近6%的漲幅領跑，成為投資人關注焦點。

台股大漲，統計主動式ETF盤中漲幅排名發現，由主動式海外ETF主導，不僅前五名均為海外ETF，前三名漲幅更全數突破5%；主動統一全球創新（00988A）以11.89元開出，上漲0.67元， 漲幅5.97%，盤中漲幅居冠，其次則是主動中信ARK創新（00984A）、主動元大AI新經濟（00990A）等。

主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷表示，今年全球投資有三大共同關鍵字，「缺料、規格升級、擴大應用」，三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以首選記憶體和光通訊。此外，各國主權之爭持續，美國捍衛「AI 主權、關鍵資源及邊界主權」，因此也看好能源基礎建設，包括：電力設備、核能供應鏈、燃料電池和關鍵資源等。

ETF專家建議，相較於自行投資海外個股面臨的高成本與研究門檻，選擇台灣掛牌的海外主動式ETF更具效率。透過專業經理人代為選股與動態調整持股，投資人可輕鬆參與全球創新題材，降低投資難度的同時，更能精準捕捉市場輪動機會。