高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

日本首相高市早苗國會選舉大勝一舉過半，且更被看好由高市領軍的自民黨執政聯盟特將在眾議院取得2/3的多數席位，激勵日經225指數今天一開盤就飆漲超過5%，更首度突破56,000大關。對於所謂的「高市早苗政策概念股」，台新投顧副董事長李鎮宇分析，高市以強化國家競爭力與民生支柱作為政策核心，建議可從國防軍工、能源基礎、高科技尖端、民生消費、金融支撐這幾個面向來選股。

李鎮宇也對於上述的五大面向指出，這五大面向特色，分別包括自主防衛與航太龍頭、電力供應與穩定轉型、半導體與 AI鏈、食品製造與零售通路、保險集團與資產管理。

在國防軍工方面，台新投顧推薦，三菱重工、川崎重工、NEC、富士通、IHI為優選；能源基礎則以JERA、三菱電機、關西電力；高科技尖端則以Rapidus、東京威力科創、信越化化學、愛德萬測試為代表；民生消費可選味之素、日清食品、7-Eleven、Lawson；金融支撐則可選東京海上、MS&AD、SOMPO、第一生命控股。