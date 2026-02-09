快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股早盤大漲近900點 台積電大漲55元回到前波新高。圖/本報資料照片
受到道瓊工業指數破50,000點，台積電ADR大漲5.48%的激勵，台股指數今天一開盤就大漲快900點，來到32666.05點，權王台積電一開盤也大漲55元，回到1835元的前波歷史新高。

法人建議，元月營收陸續公告，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。法人也認爲，權王台積電在台股大盤震盪之際，仍然是最重要的觀察指標。例如，上週五台股以跳低盤開出，早盤頓時失守月線賣壓湧現，指數更一度重挫 637 點，此時台積電亂軍之中回神，才使終場指數小跌18點以31782 點作收，跌幅 0.06%。

從看盤指標而言，權王台積電引領台股，走勢十分相近，後續備受矚目，可特別參考 ADR 動向，美國上週初領失業救濟金人數高於預期，職缺數下滑至 2020 年以來最低水準，勞動市場釋出更多降溫訊號，接下來將等待政府即將公布的最新非農就業報告，以進一步確認景氣與就業走勢。

上周五輝達股價強彈 7.87%，道瓊狂飆 1,206 點，大漲2.47%，那指大漲 2.18%，費半大漲 5.70%，台積電ADR 亦急漲 5.48%。

法人分析量價結構，依技術線型解讀，台股元月資金行情強力發酵，促使大盤先前再創歷史新高32996 點，不過亦爆出 9596 億元的天量，同時K線為實體黑棒，但所幸此波回檔，成交值呈現萎縮，籌碼面堪稱穩定。

台積電 台股指數
