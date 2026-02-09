金蛇年封關日上漲機率8成 法人看好抱股過年首選有息收保護的台股 ETF

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近十年台股農曆年封關日表現。（資料來源:CMONEY、2026/2/6 表格整理:群益投信）
本周三台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，大盤近10年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，而年後紅包行情可望延續漲勢。市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金或是擁有不錯配息率的台股ETF。

根據CMONEY資料顯示，在2月即將除息的台股ETF中，新一代市值型配息王群益台ESG低碳50（00923）、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒（00982A） 本次預估年化配息率均超過10%，兩檔配息金額都創新高，今年來績效表現也都不錯，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，目前大盤面臨高檔震盪，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。

陳沅易表示，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

台股 配息
相關新聞

台股早盤大漲近900點 台積電大漲55元回到前波新高

受到道瓊工業指數破50,000點，台積電ADR大漲5.48%的激勵，台股指數今天一開盤就大漲快900點，來到32666....

外資點名三檔營收創高股 金像電、雙鴻、致茂衝高逾6%

致茂（2360）、金像電（2368）及雙鴻（3324）三檔元月營收創高，美系外商看好未來成長性，9日早盤股價衝高逾6%。

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

美國科技股上周五強勢反撲，激勵台股9日跳空開高、開盤上漲173.29點，指數報31956.21點，隨後在台積電（2330...

日本大選執政聯盟大勝 股匯債先行反映政策走向

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，政治不確定性明顯下降，市場普遍解讀為首相高市早苗施政空間擴大，有利於後續推...

台股當沖比 衝今年高點

台股蛇年封關在即，隨行情仍在歷史新高區附近震盪下，近來投資人偏向短線交易，特別是當沖比上周均值升至40.31%，居今年來...

壽險去年砍台股4,498億 銀行、券商轉買股

金管會統計，2025年全年金融三業合計淨減碼台股2,993億元，其中壽險業全年大砍4,498億元，全數抵銷了銀行業與券商...

