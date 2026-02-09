外資點名三檔營收創高股 金像電、雙鴻、致茂衝高逾6%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
致茂（2360）、金像電（2368）及雙鴻（3324）三檔元月營收創高。本報資料照
致茂（2360）、金像電（2368）及雙鴻（3324）三檔元月營收創高，美系外商看好未來成長性，9日早盤股價衝高逾6%。

美系券商調升金像電目標，金像電元月營收歷史新高，美系券商認為在強勁ASIC動能下，產能擴張加速，券商上修2026-2028年資本支出，產品規格持續升級，更高層數與更複雜的的製程。券商上修今明年每股純益（EPS）至31/45元，以明年20xPE評價，同步升目標。

雙鴻 元月營收新高，美系券商預估第1季營收季持平，年增72%。GB300放量，泰國新廠產能持續開出。重申全年營收年增五成的預估，重申正向。

致茂 元月營收新高，營收本季以來已達成美系大行預估數的48%，表現優於預期。券商認為來自電力測試及半導體設備業務的強勁需求，重申正向。

